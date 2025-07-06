"Усе дуже не просто": як швидко Німеччина зможе передати Україні обіцяні два ЗРК Patriot

Німеччина веде із США переговори щодо купівлі для України двох Patriot. Отримання Києвом цих ЗРК може виявитися непростим процесом.

Так, Німеччина, зокрема, не може передати Україні власні Patriot. Берлін і так вже надав нашій країні 3 батареї, після чого у нього самого залишилося їх лише 9. Крім того, німецькі ЗРК готують до модернізації, передає 24 Канал.

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Як швидко Німеччина зможе поставити Україні нові Patriot

Defense Express зазначає, що Берлін може замовити для України нові Patriot за стандартною лінійною процедурою. Тоді укладається контракт, який погоджується на рівні урядів, після чого починається виробництво нового озброєння. Однак цей процес затягнеться на роки. Крім того, слід врахувати, що черга на Patriot зараз 4 – 5 років.

Є ще один варіант – перерозподілити вже законтрактовані Patriot. У 2024 році Німеччина замовила двома контрактами 8 батарей Patriot у версії PAC 3+ на 2,4 мільярда доларів. Втім, строки надання першого ЗРК у німецькому міноборони називають на рівні 2026 року. Загалом постачання нових батарей має тривати до 2028 року.

Отже, у Німеччині можуть вдатися до наступного ходу: дозамовити для себе дві додаткові батареї, які вочевидь будуть отримані Бундесвером не раніше 2029 року і передати наявні два ЗРК, як тільки будуть отримані нові від США за попереднім замовленням 2024 року.

Окрім поставок самих Patriot, треба не забути й за ракети до них. Наразі у Lockheed Martin збирають по 600 ракет MSE на рік, а у Raytheon – 240 GEM-T. Але якраз останні має з вересня 2026 року виробляти сама Німеччина на спільному підприємстві MBDA та Raytheon – COMLOG.