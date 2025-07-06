Так, Германия, в частности, не может передать Украине собственные Patriot. Берлин и так уже предоставил нашей стране 3 батареи, после чего у него самого осталось их лишь 9. Кроме того, немецкие ЗРК готовят к модернизации, передает 24 Канал.

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Как быстро Германия сможет поставить Украине новые Patriot

Defense Express отмечает, что Берлин может заказать для Украины новые Patriot по стандартной линейной процедуре. Тогда заключается контракт, который согласовывается на уровне правительств, после чего начинается производство нового вооружения. Однако этот процесс затянется на годы. Кроме того, следует учесть, что очередь на Patriot сейчас составляет 4 – 5 лет.

Есть еще один вариант – перераспределить уже законтрактованные Patriot. В 2024 году Германия заказала двумя контрактами 8 батарей Patriot в версии PAC 3+ на 2,4 миллиарда долларов. Впрочем, сроки предоставления первого ЗРК в немецком минобороны называют на уровне 2026 года. В общем поставки новых батарей должны продолжаться до 2028 года.

Итак, в Германии могут прибегнуть к следующему ходу: дозаказать для себя две дополнительные батареи, которые очевидно будут получены Бундесвером не ранее 2029 года и передать имеющиеся два ЗРК, как только будут получены новые от США по предварительному заказу 2024 года.

Кроме поставок самих Patriot, надо не забыть и за ракеты к ним. Сейчас в Lockheed Martin собирают по 600 ракет MSE в год, а в Raytheon – 240 GEM-T. Но как раз последние должна с сентября 2026 года производить сама Германия на совместном предприятии MBDA и Raytheon – COMLOG.