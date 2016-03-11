Зупинка допомоги може зіграти проти США: що Трамп хоче отримати від Путіна і як вижити Україні

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Сполучені Штати призупинили постачання допомоги Україні, але це не обов'язково означає, що Дональд Трамп став на бік Росії у війні. Річ у тім, що Трамп має свої цілі щодо війни в Україні. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян МакБет, наголосивши, що зупинка військової допомоги може обернутися негативними наслідками й для самих Сполучених Штатів.

Що США хочуть отримати від Росії, чи реально налагодити стосунки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та як Україні вижити без американської допомоги – читайте далі у матеріалі.

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Призупинення допомоги Україні може погано закінчитися для США

Дональд Трамп наказав призупинити постачання військової допомоги Україні. Чи означає це, що Сполучені Штати виступають на боці Росії проти України у цій війні?

Це не обов'язково означає, що Сполучені Штати стають на бік Росії. Я не впевнений, яка стратегія президента США, якщо тільки вона не полягає в тому, щоб закінчити війну будь-яким можливим способом. Неважливо – на вигідних для України умовах, чи ні. Або, можливо, на умовах, які дозволять Сполученим Штатам відновити відносини з Росією і знову торгувати з нею.

Саме такий метод може стояти за тамтешнім божевіллям. Не вважаю, що це правильно, але це може бути те, про що думає президент.

Наскільки шкідливим буде це рішення для оборонної промисловості США?

Це було б досить погано. Одна з надійних речей у Сполучених Штатах полягає в тому, що ми виробляємо дуже хорошу зброю, і ми готові продати її практично будь-кому. Якщо ми покажемо, що є поганим постачальником зброї, тоді світ може піти в інше місце, щоб отримати щось, що, можливо, на 80% відповідає ефективності системи озброєнь Сполучених Штатів, але за меншу ціну.

Угода з Індією щодо купівлі F-35 може бути зірвана, тому що вона, імовірно, неохоче буде купувати систему озброєнь, торгівлю якою Сполучені Штати могли б припинити за власною примхою. Також можливо інші країни будуть купувати у Європі більше систем озброєнь.

Повне інтерв'ю з ветераном США: дивіться відео

Наприклад, система HIMARS була розроблена Сполученими Штатами, але використовувалася в Україні, і це дуже ефективна система озброєнь. Але хто сказав, що якась країна не може звернутися до Ізраїлю, щоб отримати щось досить схоже за менші гроші. Особливо якщо США виявляться менш надійним партнером, коли справа дійде до фактичного виконання контракту по цій зброї.

Чи міг Трамп спланувати сварку з Зеленським

На вашу думку, що сталося в Білому домі між Дональдом Трампом, Джей Ді Венсом і Володимиром Зеленським?

Це була унікальна зустріч. Я ніколи не думав, що побачу той день, коли президент США навмисно знущатиметься з когось перед камерою. Венс називав це "хорошим шоу". Сподіваюсь, що є якась стратегічна причина, чому Трамп це зробив. Але, на жаль, я не можу зрозуміти її.

Чи вважаєте ви, що цю розмову могли підготувати для цього візиту?

Можна подумати, що так. Я не зовсім розумію, чому ця розмова відбулася відкрито, якщо це не була спроба прозорості. Проте є деякі речі, які ви, можливо, захочете сказати в приватному порядку за зачиненими дверима, а потім у вас буде ціла конференція, де всі читають свої сценарні виступи. Саме так я бачив майже кожну другу зустріч у Білому домі. Не знаю, чому ця зустріч була іншою.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готові вести в Україну до 30 тисяч європейських солдатів. А також направити в Україну винищувачі для забезпечення дотримання угоди про припинення вогню. Водночас вони намагаються отримати підтримку США для цієї місії. За яких умов Трамп може підтримати її, принаймні надавши повітряне прикриття для європейських військ?

Я не впевнений, чи підтримав би президент цю місію у своєму нинішньому стані свідомості, але Франція і Велика Британія можуть виконати цю місію самостійно, без США. Вони мають війська, обладнання, можливості, засоби десантного заправника і радіолокаційні засоби раннього попередження в повітрі, які можуть виконувати цю місію.

Яким може бути справжній задум Трампа щодо Росії

Раніше ви говорили, що Росія розпадеться, а Владімір Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Чи вважаєте, що Дональд Трамп готовий зіткнутися з цією реальністю?

Я не зовсім впевнений. І я кажу це тому, що якщо Сполучені Штати погодяться на зняття санкцій в межах угоди з Росією та Україною, то на Москву чекатиме певне полегшення й думка про те, що люди повстануть проти Путіна за те, що він позбавив їх роботи, матиме далі менше можливостей на існування.

Припускаю, що президент США може думати, якщо війна закінчиться завтра, то Росія може розпастися. Проте якщо ми домагатимемося послаблення санкцій, то Москва не розпадеться, і угода може бути вигідною для Сполучених Штатів Америки, адже вони знову зможуть продавати свої товари до Росії. Це може бути напрямок, в якому рухається президент, що був би сприятливим результатом для Росії.

Як вважаєте, зменшення тиску на Росію може змусити Путіна шукати мирне врегулювання війни?

Не уявляю, як примус або менший тиск на супротивника змусить його сісти за стіл переговорів. Зазвичай ви посилюєте тиск, поки супротивник не погодиться, що тиск занадто великий. Тому не зовсім зрозуміло, яка тут тактика.

З іншого боку, віцепрезидент США Джей Ді Венс досить впевнений у цій невизначеній стратегії Дональда Трампа. На його думку, найкращий спосіб запобігти новому вторгненню Росії, це надати американцям економічну вигоду в майбутньому України. Також він вважає, що це краща ідея, ніж розгортання 20 тисяч військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 – 40 років. Як ваша думка з цього приводу?

Можливо, Джей Ді Венс забув той факт, що і Франція, і Велика Британія воювали в Афганістані. Велика Британія також воювала в Іраку. Джей Ді Венс не досяг дуже високого військового звання, і я не вірю, що він ходив до таких шкіл, де вчили таким речам.

Чи реально налагодити стосунки між Трампом і Зеленським

Також радник Трампа з національної безпеки Майк Волц і спікер Палати представників США Майк Джонсон закликають, ймовірно, до зміни влади в Україні. Вони заявили, що Володимир Зеленський має піти у відставку або прагнути до миру на переговорах із Дональдом Трампом. Чи очікували ви такої зміни в політиці США, адже саме Владімір Путін хоче скинути українську владу?

Україна – досить стійка держава. Навіть якщо президент Зеленський піде у відставку і хтось інший візьме на себе цю відповідальність, ваш народ буде далі воювати. Якщо президент Зеленський – це перепона на шляху отримання допомоги Україною, тоді я не розумію цю політику США.

Я не можу прийняти таке рішення і не знаю, чи воно обов'язково буде хорошим, чи поганим. Це може зрозуміти лише президент. Іноді робити правильні речі важко, і люди не вдячні за те, що ви зробили. Це просто життя.

На вашу думку, чи є шанс на перезавантаження відносин між Трампом і Зеленським?

Думаю, що це завжди можливо, і це, безумовно, може бути якоюсь переговорною тактикою, яку я просто не можу зрозуміти.

Я – військовий, людина, яка займається зброєю. Коли справа доходить до політики та переговорів, мій спосіб їх ведення такий: ви стріляєте в поганих хлопців, поки вони не вирішать вести перемовини. Так я домовляюся. Тому стратегія президента Трампа дещо чужа для мене. Я просто не можу її зрозуміти.

Джей Ді Венс не розуміє стратегії Джо Байдена щодо підтримки України стільки, скільки потрібно. Чому, на вашу думку, адміністрація США не розуміє стратегію більшого тиску на Владіміра Путіна? Після першого дня Дональда Трампа в Білому домі були якісь ознаки, що він може це зробити. Чому він змінив свою думку?

Я не знаю. Найсмішніше те, що цьому може бути просте пояснення. У Сполучених Штатах наша політична ситуація дуже суперечлива і якщо демократи були "за" одні речі, тоді республіканці повинні бути проти цього. Усе може просто зводитися до цього.

У нас може бути віцепрезидент, який не дуже добре освічений, коли мовиться про глобальні справи чи навіть військові справи. Здається, він просто не розуміє наслідків своїх дій. Однак якщо колишній президент Байден був за щось, то він (Венс – 24 Канал) знає, що це хороша політика – бути проти цього. Усе може бути так просто.

Чи є шанс, що Трамп може знову змінити свою думку і почати розуміти, що Путін є найбільшою перешкодою для мирного врегулювання?

Президент може змінити свою думку тричі за один день, тому це завжди можливо.



Зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі / Getty Images

Чому США тиснуть саме на Україну, а не Росію

Ранні етапи переговорів між США та Росією провалилися, бо вони не мали жодного успіху. Точаться дискусії, що саме через це США зараз тиснуть на Україну. Що ви думаєте з цього приводу?

Трамп просто хоче, щоб війна закінчилася, йому не особливо важливо, хто виграє чи програє, або, принаймні в цьому випадку, – хто програє більше. І Росія, і Україна не можуть перемогти у цій війні. Зараз питання лише в тому, хто втратить більше, а хто менше. Не думаю, що Трампа особливо хвилює, хто втрачає більше, а хто менше. Він просто хоче, щоб це було зроблено, тому що він обіцяв, що зробить.

Йому просто легше тиснути на Україну, якій потрібна зброя і на яку Сполучені Штати мають більше важелів впливу, ніж на Росію. Особливо з огляду на те, що ми вже встановили санкції й мало що можемо зробити.

Чи не здається вам, що Трамп також може змінити свою думку і своє ставлення, коли побачить, що Україна чинитиме йому опір, продовжуватиме свою боротьбу проти Росії попри призупинення американських військових постачань?

У моєму аналізі за останні 3 роки я помітив одну річ – народ України дуже схожий на курдів. Це люди, які борються, знаючи, що, можливо, їхні діти чи навіть онуки ніколи не будуть вільні від загрози Росії. Однак вони все одно борються. Так само як і курдів, Америка їх (українців – 24 Канал) зрадила. І я не думаю, що Україна коли-небудь відмовиться від боротьби за свободу.

Однак чи вважаєте ви, що команда Трампа, можливо, зможе це зрозуміти в майбутньому?

Зараз є очевидними ознаки того, що наразі адміністрація Трампа не усвідомлює геополітичних наслідків своїх рішень.

Чи є в американської адміністрації "план Б"?

Я не вірю, що у президента Трампа є "план Б". Я вважаю, що він спирається на "план А", який полягає в тому, щоб вдарити Україну в спину, поки Україна не вирішить, що легше поступитися, ніж продовжувати боротьбу.

Як Україні вижити без допомоги Штатів

Як Україна може вижити без постачення систем HIMARS, ракет для ударних систем, а також без ракет для зенітних комплексів?

Це значно ускладнює ситуацію. Можливо, Україна зможе отримати системи Patriot або принаймні ракети Patriot від Ізраїлю. Залежить від угоди Ізраїлю зі Сполученими Штатами про перепродаж. Щойно ракети до Patriot закінчаться, що, ймовірно, станеться до середини весни або на початку літа, це стане проблемою, і Європі потрібно активізуватися з ракетами або чимось іншим зі свого арсеналу.

Було б чудово, якби Ізраїль визнав, що Україна страждає. Ізраїлю вже доводилося розв'язувати власні проблеми, коли мовилось про балістичні ракети на театрі бойових дій і повітряні загрози, що наближаються. Було б непогано, якби Ізраїль міг активізуватися, тому що багато його програм озброєнь дуже просунуті. Вони вміють перехоплювати ракети. У такий спосіб Ізраїль може отримати певну зброю від інших країн.

Ще один варіант – Південна Корея. Вони не зможуть отримати саме системи HIMARS. Однак в Ізраїлі є подібна система, яку, ймовірно, можуть використати.

Або ж Україні просто потрібно якось розробити власну систему в найближчі пів року. Враховуючи, що Україна вже розробила кілька передових систем безпілотників, це не обов'язково здається недосяжним. Однак існує обмежена кількість науково-дослідних проєктів, над якими ви можете працювати одночасно. У вас просто обмежена кількість інженерів і вчених.

Чи можуть європейські союзники надати Україні ракети для систем Patriot без дозволу Трампа?

Це одна з причин, чому деяким країнам, таким як Велика Британія та Франція, довелося домовлятися зі Сполученими Штатами, щоб Україна випустила ракети Storm Shadow/SCALP по Росії. Річ у тім, що всередині ракет Storm Shadow/SCALP, які були виготовлені у США, були деякі компоненти. Це залежить від угоди, яку Сполучені Штати мали з цією іноземною державою, коли стався продаж зброї.

Якщо США дозволять їй продавати зброю третій стороні після певного терміну контракту, то так – вони зможуть продавати зброю третій стороні. Якщо там є пункт, який говорить, що США повинні погодитися на продаж, це може бути набагато жорсткіше. Таким країнам, як Велика Британія, можливо, доведеться шукати інші варіанти та навіть звернутися до Іспанії за деякими старими ракетами Hawk, якщо вони все ще перебувають на стадії контракту.

А як європейські союзники можуть допомогти Україні завдавати ударів глибоко всередині Росії без американських ATACMS? Які є інші варіанти від Європи, крім Storm Shadow? Як Європа може допомогти Україні з системами HIMARS?

Вони не зможуть допомогти Україні з високоефективними системами без отримання ліцензії від Сполучених Штатів. Однак вони могли б розробити власні системи. Коли я сказав, що Україна може розробити власну систему, але обмежена кількістю вчених та інженерів, то це не означає, що Велика Британія чи Франція не можуть пройти якусь програму, де вони розробляють дешевшу версію, схожу на HIMARS, у своїй країні.

Спершу вони виробляють, а потім або продають, або дають, або здають в оренду Україні. Це можливо, але вони повинні почати працювати над цим прямо зараз і тоді Україна матиме ці системи озброєнь.

Зрештою, такі системи озброєнь, як ATACMS – це просто балістична ракета з певним наведенням. Це не ракетобудування, не ракетна наука. Це всі проблеми, які вже розв'язали, і вони можуть розв'язати цю проблему. Їм просто потрібно негайно взятись до роботи над цим.

Тобто ви впевнені, що Європа може замінити американську допомогу Україні?

Я не вірю, що в Європи є вибір. Зараз Європа дивиться на Америку і знає, що якщо вони зроблять щось, що не подобається Америці, то США можуть відрізати доступ до систем озброєнь.

Це не допомагає з F-35. Це вже в кишені. Для цього вони повинні продовжувати закуповувати запчастини. Однак є причина, чому запаси французького виробника зброї Rafale зросли на 20% кілька днів тому – Європа усвідомила, що Америка ненадійний партнер у продажі озброєнь.

Україна масово використовує на полі бою артилерію зі снарядами американського виробництва. Як можна розв'язати це питання? Чи може Європа замінити американське виробництво снарядів?

Європа виробляє снаряди 155-го калібру. Україна також може отримати їх від Ізраїлю. Можливо, вдасться отримати їх з Південної Кореї. У Європи є потужності, але буквально все, що сходить з конвеєра, піде в Україну. Для європейських військових залишиться дуже мало, а це означає, що Європі потрібно збільшити деякі заводи, і вони повинні зробити це негайно