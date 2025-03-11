Соединенные Штаты приостановили поставки помощи Украине, но это не обязательно означает, что Дональд Трамп стал на сторону России в войне. Дело в том, что Трамп имеет свои цели относительно войны в Украине. Об этом в интервью 24 Канала рассказал ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан МакБет, подчеркнув, что остановка военной помощи может обернуться негативными последствиями и для самих Соединенных Штатов.

Что США хотят получить от России, реально ли наладить отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и как Украине выжить без американской помощи – читайте далее в материале.

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Приостановление помощи Украине может плохо закончиться для США

Дональд Трамп приказал приостановить поставки военной помощи Украине. Означает ли это, что Соединенные Штаты выступают на стороне России против Украины в этой войне?

Это не обязательно означает, что Соединенные Штаты становятся на сторону России. Я не уверен, какая стратегия президента США, если только она не заключается в том, чтобы закончить войну любым возможным способом. Неважно – на выгодных для Украины условиях, или нет. Или, возможно, на условиях, которые позволят Соединенным Штатам восстановить отношения с Россией и снова торговать с ней.

Именно такой метод может стоять за тамошним безумием. Не считаю, что это правильно, но это может быть то, о чем думает президент.

Насколько вредным будет это решение для оборонной промышленности США?

Это было бы довольно плохо. Одна из надежных вещей в Соединенных Штатах заключается в том, что мы производим очень хорошее оружие, и мы готовы продать его практически любому. Если мы покажем, что являемся плохим поставщиком оружия, тогда мир может пойти в другое место, чтобы получить что-то, что, возможно, на 80% соответствует эффективности системы вооружений Соединенных Штатов, но за меньшую цену.

Соглашение с Индией по покупке F-35 может быть сорвано, потому что она, вероятно, неохотно будет покупать систему вооружений, торговлю которой Соединенные Штаты могли бы прекратить по собственной прихоти. Также возможно другие страны будут покупать в Европе больше систем вооружений.

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Например, система HIMARS была разработана Соединенными Штатами, но использовалась в Украине, и это очень эффективная система вооружений. Но кто сказал, что какая-то страна не может обратиться к Израилю, чтобы получить что-то достаточно похожее за меньшие деньги. Особенно если США окажутся менее надежным партнером, когда дело дойдет до фактического выполнения контракта по этому оружию.

Мог ли Трамп спланировать ссору с Зеленским

По вашему мнению, что произошло в Белом доме между Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским?

Это была уникальная встреча. Я никогда не думал, что увижу тот день, когда президент США намеренно будет издеваться над кем-то перед камерой. Вэнс называл это "хорошим шоу". Надеюсь, что есть какая-то стратегическая причина, почему Трамп это сделал. Но, к сожалению, я не могу понять ее.

Считаете ли вы, что этот разговор могли подготовить для этого визита?

Можно подумать, что да. Я не совсем понимаю, почему этот разговор состоялся открыто, если это не была попытка прозрачности. Однако есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите сказать в частном порядке за закрытыми дверями, а потом у вас будет целая конференция, где все читают свои сценарные выступления. Именно так я видел почти каждую вторую встречу в Белом доме. Не знаю, почему эта встреча была другой.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы вести в Украину до 30 тысяч европейских солдат. А также направить в Украину истребители для обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня. В то же время они пытаются получить поддержку США для этой миссии. При каких условиях Трамп может поддержать ее, по крайней мере предоставив воздушное прикрытие для европейских войск?

Я не уверен, поддержал бы президент эту миссию в своем нынешнем состоянии сознания, но Франция и Великобритания могут выполнить эту миссию самостоятельно, без США. Они имеют войска, оборудование, возможности, средства десантного заправщика и радиолокационные средства раннего предупреждения в воздухе, которые могут выполнять эту миссию.

Каким может быть настоящий замысел Трампа в отношении России

Ранее вы говорили, что Россия распадется, а Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Считаете, что Дональд Трамп готов столкнуться с этой реальностью?

Я не совсем уверен. И я говорю это потому, что если Соединенные Штаты согласятся на снятие санкций в рамках соглашения с Россией и Украиной, Москву ждет определенное облегчение. В этом случае мысль о том, что люди восстанут против Путина за то, что он лишил их работы, будет иметь меньше возможностей на существование

Предполагаю, что президент США может думать, если война закончится завтра, то Россия может распасться. Однако если мы будем добиваться ослабления санкций, то Москва не распадется, и соглашение может быть выгодным для Соединенных Штатов Америки, ведь они снова смогут продавать свои товары в Россию. Это может быть направление, в котором движется президент, что было бы благоприятным результатом для России.

Как считаете, уменьшение давления на Россию может заставить Путина искать мирное урегулирование войны?

Не представляю, как принуждение или меньшее давление на противника заставит его сесть за стол переговоров. Обычно вы усиливаете давление, пока противник не согласится, что давление слишком велико. Поэтому не совсем понятно, какая здесь тактика.

С другой стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс достаточно уверен в этой неопределенной стратегии Дональда Трампа. По его мнению, лучший способ предотвратить новое вторжение России, это предоставить американцам экономическую выгоду в будущем Украины. Также он считает, что это лучшая идея, чем развертывание 20 тысяч военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 – 40 лет. Каково ваше мнение по этому поводу?

Возможно, Джей Ди Вэнс забыл тот факт, что и Франция, и Великобритания воевали в Афганистане. Великобритания также воевала в Ираке. Джей Ди Вэнс не достиг очень высокого воинского звания, и я не верю, что он ходил в школы, где учили таким вещам.

Реально ли наладить отношения между Трампом и Зеленским

Также советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призывают, вероятно, к смене власти в Украине. Они заявили, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку или стремиться к миру на переговорах с Дональдом Трампом. Ожидали ли вы такого изменения в политике США, ведь именно Владимир Путин хочет сбросить украинскую власть?

Украина – достаточно устойчивое государство. Даже если президент Зеленский уйдет в отставку и кто-то другой возьмет на себя эту ответственность, ваш народ будет дальше воевать. Если президент Зеленский – это преграда на пути получения помощи Украиной, тогда я не понимаю эту политику США.

Я не могу принять такое решение и не знаю, обязательно ли оно будет хорошим, или плохим. Это может понять только президент. Иногда делать правильные вещи трудно, и люди не благодарны за то, что вы сделали. Это просто жизнь.

По вашему мнению, есть ли шанс на перезагрузку отношений между Трампом и Зеленским?

Думаю, что это всегда возможно, и это, безусловно, может быть какой-то переговорной тактикой, которую я просто не могу понять.

Я – военный, человек, который занимается оружием. Когда дело доходит до политики и переговоров, мой способ их ведения таков: вы стреляете в плохих парней, пока они не решат вести переговоры. Так я договариваюсь. Поэтому стратегия президента Трампа несколько чужда для меня. Я просто не могу ее понять.

Джей Ди Вэнс не понимает стратегии Джо Байдена по поддержке Украины столько, сколько нужно. Почему, по вашему мнению, администрация США не понимает стратегию большего давления на Владимира Путина? После первого дня Дональда Трампа в Белом доме были какие-то признаки, что он может это сделать. Почему он изменил свое мнение?

Я не знаю. Самое смешное то, что этому может быть простое объяснение. В Соединенных Штатах наша политическая ситуация очень противоречивая и если демократы были "за" одни вещи, тогда республиканцы должны быть против этого. Все может просто сводиться к этому.

У нас может быть вице-президент, который не очень хорошо образован, когда речь идет о глобальных делах или даже военных делах. Кажется, он просто не понимает последствий своих действий. Однако если бывший президент Байден был за что-то, то он (Вэнс – 24 Канал) знает, что это хорошая политика – быть против этого. Все может быть так просто.

Есть ли шанс, что Трамп может снова изменить свое мнение и начать понимать, что Путин является самым большим препятствием для мирного урегулирования?

Президент может изменить свое мнение трижды за один день, поэтому это всегда возможно.



Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме / Getty Images

Почему США давят именно на Украину, а не Россию

Ранние этапы переговоров между США и Россией провалились, потому что они не имели никакого успеха. Идут дискуссии, что именно поэтому США сейчас давят на Украину. Что вы думаете по этому поводу?

Трамп просто хочет, чтобы война закончилась, ему не особо важно, кто выиграет или проиграет, или, по крайней мере в этом случае, – кто проиграет больше. И Россия, и Украина не могут победить в этой войне. Сейчас вопрос лишь в том, кто потеряет больше, а кто меньше. Не думаю, что Трампа особенно волнует, кто теряет больше, а кто меньше. Он просто хочет, чтобы это было сделано, потому что он обещал, что сделает.

Ему просто легче давить на Украину, которой нужно оружие, и на которую Соединенные Штаты имеют больше рычагов влияния, чем на Россию. Особенно учитывая то, что мы уже установили санкции и мало что можем сделать.

Не кажется ли вам, что Трамп также может изменить свое мнение и свое отношение, когда увидит, что Украина будет оказывать ему сопротивление, продолжать свою борьбу против России, несмотря на приостановление американских военных поставок?

В моем анализе за последние 3 года я заметил одну вещь – народ Украины очень похож на курдов. Это люди, которые борются, зная, что, возможно, их дети или даже внуки никогда не будут свободны от угрозы России. Однако они все равно борются. Так же как и курдов, Америка их (украинцев – 24 Канал) предала. И я не думаю, что Украина когда-нибудь откажется от борьбы за свободу.

Однако считаете ли вы, что команда Трампа, возможно, сможет это понять в будущем?

Сейчас очевидны признаки того, что сейчас администрация Трампа не осознает геополитических последствий своих решений.

Есть ли у американской администрации "план Б"?

Я не верю, что у президента Трампа есть "план Б". Я считаю, что он опирается на "план А", который заключается в том, чтобы ударить Украину в спину, пока Украина не решит, что легче уступить, чем продолжать борьбу.

Как Украине выжить без помощи Штатов

Как Украина может выжить без поставок систем HIMARS, ракет для ударных систем, а также без ракет для зенитных комплексов?

Это значительно усложняет ситуацию. Возможно, Украина сможет получить системы Patriot или по крайней мере ракеты Patriot от Израиля. Зависит от соглашения Израиля с Соединенными Штатами о перепродаже. Как только ракеты к Patriot закончатся, что, вероятно, произойдет к середине весны или в начале лета, это станет проблемой, и Европе нужно активизироваться с ракетами или чем-то другим из своего арсенала.

Было бы замечательно, если бы Израиль признал, что Украина страдает. Израилю уже приходилось решать собственные проблемы, когда речь шла о баллистических ракетах на театре боевых действий и приближающихся воздушных угрозах. Было бы неплохо, если бы Израиль мог активизироваться, потому что многие его программы вооружений очень продвинуты. Они умеют перехватывать ракеты. Таким образом Израиль может получить определенное оружие от других стран.

Еще один вариант – Южная Корея. Они не смогут получить именно системы HIMARS. Однако в Израиле есть подобная система, которую, вероятно, могут использовать.

Или же Украине просто нужно как-то разработать собственную систему в ближайшие полгода. Учитывая, что Украина уже разработала несколько передовых систем беспилотников, это не обязательно кажется недостижимым. Однако существует ограниченное количество научно-исследовательских проектов, над которыми вы можете работать одновременно. У вас просто ограниченное количество инженеров и ученых.

Могут ли европейские союзники предоставить Украине ракеты для систем Patriot без разрешения Трампа?

Это одна из причин, почему некоторым странам, таким как Великобритания и Франция, пришлось договариваться с Соединенными Штатами, чтобы Украина выпустила ракеты Storm Shadow/SCALP по России. Дело в том, что внутри ракет Storm Shadow/SCALP, которые были изготовлены в США, были некоторые компоненты. Это зависит от соглашения, которое Соединенные Штаты имели с этим иностранным государством, когда произошла продажа оружия.

Если США позволят ей продавать оружие третьей стороне после определенного срока контракта, то так – они смогут продавать оружие третьей стороне. Если там есть пункт, который говорит, что США должны согласиться на продажу, это может быть намного жестче. Таким странам, как Великобритания, возможно, придется искать другие варианты и даже обратиться к Испании за некоторыми старыми ракетами Hawk, если они все еще находятся на стадии контракта.

А как европейские союзники могут помочь Украине наносить удары глубоко внутри России без американских ATACMS? Какие есть другие варианты от Европы, кроме Storm Shadow? Как Европа может помочь Украине с системами HIMARS?

Они не смогут помочь Украине с высокоэффективными системами без получения лицензии от Соединенных Штатов. Однако они могли бы разработать собственные системы. Когда я сказал, что Украина может разработать собственную систему, но ограничена количеством ученых и инженеров, то это не означает, что Великобритания или Франция не могут пройти какую-то программу, где они разрабатывают более дешевую версию, похожую на HIMARS, в своей стране.

Сначала они производят, а потом или продают, или дают, или сдают в аренду Украине. Это возможно, но они должны начать работать над этим прямо сейчас и тогда Украина будет иметь эти системы вооружений.

В конце концов, такие системы вооружений, как ATACMS – это просто баллистическая ракета с определенным наведением. Это не ракетостроение, не ракетная наука. Это все проблемы, которые уже решили, и они могут решить эту проблему. Им просто нужно немедленно приступить к работе над этим.

То есть вы уверены, что Европа может заменить американскую помощь Украине?

Я не верю, что у Европы есть выбор. Сейчас Европа смотрит на Америку и знает, что если они сделают что-то, что не нравится Америке, то США могут отрезать доступ к системам вооружений.

Это не помогает с F-35. Это уже в кармане. Для этого они должны продолжать закупать запчасти. Однако есть причина, почему запасы французского производителя оружия Rafale выросли на 20% несколько дней назад – Европа осознала, что Америка ненадежный партнер в продаже вооружений.

Украина массово использует на поле боя артиллерию со снарядами американского производства. Как можно решить этот вопрос? Может ли Европа заменить американское производство снарядов?

Европа производит снаряды 155-го калибра. Украина также может получить их от Израиля. Возможно, удастся получить их из Южной Кореи. У Европы есть мощности, но буквально все, что сходит с конвейера, пойдет в Украину. Для европейских военных останется очень мало, а это означает, что Европе нужно увеличить некоторые заводы, и они должны сделать это немедленно