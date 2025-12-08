У Макрона підбили підсумки зустрічі щодо мирного плану США у Лондоні
- У Лондоні відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції, Британії та України щодо американської мирної пропозиції.
- Єлисейський палац заявив, що зустріч дозволила продовжити роботу над мирний планом США і обговорити внесок Європи.
8 грудня у Лондоні відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції, Британії та України. Політики обговорювали суперечливі пункти американського мирного плану.
За підсумками переговорів на Даунінг-стріт, 10, у Єлисейському палаці зробили заяву, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Як у Макрона оцінили зустріч у Лондоні?
Джерело Єлисейського палацу повідомив журналістам, що сьогоднішня зустріч у Лондоні дала змогу продовжити спільну роботу над американським мирним планом та обговорити внесок Європи.
За його словами, робота ще триває: потрібно опрацювати більш надійні гарантії безпеки та пропозиції щодо післявоєнної реконструкції України.
На початку зустрічі у Лондоні чотири лідери зробили короткі заяви. Зокрема, канцлер Німеччини наголосив, що має скептичне ставлення до деяких пунктів плану США і хотів би обговорити їх з союзниками.
Потім переговори політиків продовжилися за зачиненими дверима. Як розповіли ЗМІ, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц швидко залишили місце зустрічі.
The Guardian пише про те, що тон зустрічі був похмурим і стриманим. Усі учасники перемовин дали зрозуміти, що вони перебувають у складному становищі і залежать від подальшої підтримки США.
Що відомо про обговорення мирного плану США?
- Питання територій залишається найбільш проблемним в контексті обговорення мирної пропозиції США. Зокрема, це визнав сам Володимир Зеленський. Він заявив, що США, Росія та Україна мають різне бачення щодо кінцевого результату мирної угоди, особливо в питанні територій. Крім того, Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, першочергово від США.
- Володимир Путін наполягає, що Україна має вийти з Донбасу для того, аби розпочався мирний процес. Київ відмовляється просто так віддавати власну територію агресору.
- США вирішили тиснути саме на Україну, аби примусити її поступитися територіями. Американці підганяють Київ швидше погоджуватися на вимоги Кремля. Адже Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні до кінця року.