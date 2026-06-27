Лукашенко має все пояснити: що насправді криється за його раптовим візитом до Путіна
Володимир Зеленський поставив ультиматум Білорусі щодо вимкнення на її території ретрансляторів, які допомагають росіянам точніше бити БпЛА по Україні. Зрештою Олександр Лукашенко вимкнув це обладнання, і одразу поїхав до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним.
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначив у розмові з 24 Каналом, що Кремлю не вдається дотиснути Білорусь, щоб втягнути її у війну проти України. Водночас Лукашенко змушений домовлятися з кількома гравцями, які мають на нього вплив.
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Чому Путін викликав на зустріч Лукашенка?
Шлинчак зазначив, що Мінськ є фінансово залежним від Москви. Хоча зараз, враховуючи історію із дефіцитом бензину в Росії, Мозирський НПЗ на території Білорусі постачає в близькі до неї російські регіони нафтопродукти. Це означає, що і Росія зараз зацікавлена в тому, щоб Білорусь продовжувала ці поставки.
Білорусь дійсно зараз перебуває на великій розтяжці. З одного боку, на неї тисне Росія, з іншого – Україна висунула попередження. І враховуючи, те, що до Мозирського НПЗ від нашого кордону усього десь 30 – 40 кілометрів, українські дрони можуть в один момент загасити його, якщо Лукашенко наважиться вступити у війну,
– вважає голова правління Інституту світової політики.
Історія з ретрансляторами має цікаве підґрунтя. За його інформацією, Лукашенко звернувся до російської сторони, щоб ці чотири ретранслятори не просто вимкнули, а демонтували. І це може бути також сигналом, який не дуже добре зчитався в Кремлі. Саме тому до Лукашенка спершу відправили посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова та губернатора Московської області Андрія Воробйова, щоб перевірити, в якому психологічному стані він перебуває.
Як Лукашенко намагається відвернутися від участі у війні: дивіться відео
Проте тут є ще один момент, який, за словами Шлинчака, є недооціненим. Лукашенко останнім часом дуже часто спілкується із китайською стороною. Нещодавно у нього був представник Китаю дуже високого рівня. Відповідно, Лукашенко намагається ще й заручитися підтримкою Пекіна, якому точно не вигідно, щоб Білорусь ставала частиною конфлікту між Росією та Україною. Китаю потрібен прогнозований партнер, через якого можна, зокрема, збувати товари в Європу, адже білоруська територія розглядається КНР як міст між нею та європейськими країнами.
Крім того, є ще одна сторона, яка має вплив на Лукашенка, – це США. За моєю інформацією, найближчим часом готується візит державного секретаря Марко Рубіо до Мінська. І я насамперед з цим пов'язую те, що зараз Володимир Путін запросив на Валдай Лукашенка. Він має пояснити, чому Білорусь так сильно прогинається під американців,
– відзначив Віктор Шлінчак
Підсумовуючи, він наголосив, що Лукашенко наразі перебуває в ситуації, коли йому з одного боку невигідно обирати якусь із цих чотирьох сторін. А з іншого боку, йому вже набагато важче балансувати між ними. Адже при цьому він хоче мати контакт і з Заходом, і з Китаєм, і залишити зрозумілі фінансові стосунки з Росією.
Додамо, що, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, Лукашенко пішов на ультиматум України щодо вимкнення ретрансляторів, адже поки що не готовий цілком втягнути Мінськ у війну. Він докладає великих зусиль, щоб не втратити фінансову підтримку Росії і при цьому зберегти суверенітет Білорусі.