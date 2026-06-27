Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак отметил в беседе с 24 Каналом, что Кремлю не удается оказать достаточный давление на Беларусь, чтобы втянуть её в войну против Украины. В то же время Лукашенко вынужден договариваться с несколькими игроками, которые оказывают на него влияние.

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Шлинчак отметил, что Минск финансово зависим от Москвы. Хотя сейчас, учитывая ситуацию с дефицитом бензина в России, Мозырский НПЗ на территории Беларуси поставляет нефтепродукты в близлежащие российские регионы. Это означает, что и Россия сейчас заинтересована в том, чтобы Беларусь продолжала эти поставки.

Беларусь действительно сейчас находится в очень сложной ситуации. С одной стороны, на нее давит Россия, с другой — Украина выдвинула предупреждение. И учитывая, что до Мозырского НПЗ от нашей границы всего где-то 30–40 километров, украинские дроны могут в один момент уничтожить его, если Лукашенко решится вступить в войну,

– считает председатель правления Института мировой политики.

История с ретрансляторами имеет интересную подоплеку. По его информации, Лукашенко обратился к российской стороне с просьбой не просто отключить эти четыре ретранслятора, а демонтировать их. И это может быть также сигналом, который не очень хорошо был воспринят в Кремле. Именно поэтому к Лукашенко сначала отправили посла России в Беларуси Бориса Грызлова и губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы проверить, в каком психологическом состоянии он находится.

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Однако здесь есть ещё один момент, который, по словам Шлинчака, недооценивается. Лукашенко в последнее время очень часто общается с китайской стороной. Недавно у него гостил представитель Китая очень высокого уровня. Соответственно, Лукашенко пытается ещё и заручиться поддержкой Пекина, которому точно невыгодно, чтобы Беларусь стала частью конфликта между Россией и Украиной. Китаю нужен предсказуемый партнер, через которого можно, в частности, поставлять товары в Европу, ведь белорусская территория рассматривается КНР как мост между ней и европейскими странами.

Кроме того, есть ещё одна сторона, которая оказывает влияние на Лукашенко, — это США. По моей информации, в ближайшее время готовится визит государственного секретаря Марко Рубио в Минск. И я, прежде всего, с этим связываю то, что сейчас Владимир Путин пригласил Лукашенко на Валдай. Ему предстоит объяснить, почему Беларусь так сильно подстраивается под американцев,

– отметил Виктор Шлинчак

Подводя итог, он подчеркнул, что Лукашенко сейчас находится в ситуации, когда ему, с одной стороны, невыгодно выбирать какую-либо из этих четырёх сторон. А с другой стороны, ему уже гораздо сложнее балансировать между ними. Ведь при этом он хочет поддерживать контакты и с Западом, и с Китаем, и сохранить понятные финансовые отношения с Россией.

Добавим, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, Лукашенко пошел на ультиматум Украины относительно отключения ретрансляторов, ведь пока не готов полностью втянуть Минск в войну. Он прилагает большие усилия, чтобы не потерять финансовую поддержку России и при этом сохранить суверенитет Беларуси.