Франція і Канада вимагають від Росії "чітких зобов'язань" щодо миру в Україні, – Макрон

У понеділок, 17 березня, президент Франції прийняв нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні в Єлисейському палаці. Обидві країни продовжуватимуть вимагати від Росії "чітких зобов'язань" щодо українського питання.

Про це Еммануель Макрон розповів на спільній промові, передає 24 Канал із посиланням на BFM TV. Політик переконує, що Канада і Франція є "державами миру".

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Що обговорювали на зустрічі

Прем'єр-міністр Канади й президент Франції підкреслили свою готовність працювати разом заради безпеки в Європі та Україні. І хоча Дональд Трамп прагне вести мирні переговори безпосередньо з путінською Росією, Макрон і Карні хочуть зберігати "максимально позитивні відносини зі США".

За словами французького лідера, обидва політики "виступають за суверенітет і безпеку", про що свідчить їхня непохитна підтримка України.

Це спільне з українцями прагнення завжди було спрямоване на досягнення міцного й тривалого миру з надійними гарантіями, які захистять Україну від будь-якої нової російської агресії й гарантуватимуть безпеку всієї Європи,

– сказав Макрон.

Окрім того, в Єлисейському палаці наголосили на необхідності зміцнення дипломатичних зв’язків між Францією та Канадою, аби "разом протистояти цьому все більш нестабільному й небезпечному світові".

Нагадаємо, напередодні Карні вперше поговорив із Володимиром Зеленським. Канада підтримує негайне припинення вогню і військову допомогу Києву для його можливості захищатися зараз і в майбутньому.