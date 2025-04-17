У Макрона повідомили деталі зустрічі з Рубіо та Віткоффом щодо України

17 квітня Еммануель Макрон провів переговори з високопосадовцями США у Парижі. Темою обговорення стала війна в Україні.

Пізніше Єлисейський палаці опублікував заяву, у якій підсумував зустріч політиків, передає 24 Канал.

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Про що говорили Макрон, Віткофф і Рубіо

Зазначається, що основною темою обговорень стали мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні, та робота "Коаліції охочих".

На зустрічі у Єлисейському палаці також були присутні глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл.

Під час цієї зустрічі були порушені інші актуальні питання, зокрема мита між Європою та Сполученими Штатами, а також ситуація на Близькому Сході.

Нагадаємо, що вдень у Парижі вже відбулася зустріч української делегації з представниками Франції, Німеччини і Британії. Також очікується, що українці проведуть переговори зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та держсекретарем США Марко Рубіо.