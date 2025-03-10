У Парижі військові з понад 30 країн обговорять створення міжнародних сил безпеки

У вівторок, 11 березня, військові представники понад 30 країн візьмуть участь у переговорах у Парижі. Під час зустрічі вони обговорюватимуть створення міжнародних сил безпеки для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що військові обговорюватимуть на саміті в Парижі

За словами французького військового чиновника, ці міжнародні сили мають на меті стримати Росію від нового наступу після того, як в Україні набуде чинності припинення вогню.

Відомо, що до списку учасників зустрічі увійдуть також представники країн Азії та Океанії, які приєднаються до переговорів дистанційно.

Чиновник підкреслив, що міжнародний склад учасників переговорів свідчить про те, наскільки активно Франція і Велика Британія прагнуть створити коаліцію країн для подальшого захисту України після припинення вогню.

Варто зазначити, що ця новина з'явилася після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що також проведе віртуальну зустріч європейських лідерів для обговорення українського питання. Очікується, що другий саміт, який, за попередньою інформацією, пройде 15 березня, стане продовженням зустрічі, яка відбулася у Лондоні на початку березня.

Нагадаємо, 5 березня Еммануель Макрон виступив перед нацією. Саме тоді президент Франції анонсував зустріч головкомів і начальників штабів країн Європи.