Завершення війни в Україні: чого насправді хоче Китай

Міжнародна спільнота уважно стежить за дипломатичними маневрами Китаю щодо перспектив завершення російської агресії. У центрі уваги – можливості Пекіна впливати на переговорний процес і його подальші кроки щодо війни в Україні.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу детально проаналізував останні сигнали з Пекіна та наміри китайського керівництва.

Чи готує Пекін саміт щодо України?

За словами експерта, після нещодавніх переговорів з лідером КНР у Пекіні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив, що наразі немає жодних ознак підготовки саміту щодо України за участі Вашингтона, Москви та Пекіна. Сі Цзіньпін прямо наголосив, що це європейський конфлікт, тому за столом переговорів неодмінно мають перебувати представники європейських держав. Буряченко звернув увагу на щирість таких заяв лідера Китаю.

Цзіньпінь же не злукавив, він абсолютно правду сказав, що жодного саміту щодо завершення російсько-української війни в Китаї не буде, тому що його не планується,

– заявив експерт.

Буряченко додав, що китайська сторона наразі не прагне проявляти активну ініціативу щодо окремого переговорного майданчика на своїй території, хоча Росія всіляко намагатиметься вставити це питання в порядок денний багатосторонніх заходів на кшталт саміту АТЕС.

Чому Кремль просуває ідею нової Ялти?

Російська пропаганда регулярно намагається створити враження розподілу світових сфер впливу між великими державами без участі ключових сторін. Олексій Буряченко зауважив, що для подібних геополітичних угод немає ані підстав, ані передумов, а війна проти України ще триває. Ба більше, китайське керівництво зовсім не зацікавлене у посиленні геополітичної ваги Володимира Путіна.

Сі Цзіньпіню путінська Росія потрібна слабка, підсанкційна, які залежать від волі Китаю, а не така, щоб виводити її на якийсь геополітичний Олімп, формулюючи там умовну другу Ялту,

– констатував Буряченко.

Отже, садити очільника Кремля за один стіл із лідером США, роблячи його рівноправним партнером, Пекіну не має жодного наміру.

Які пріоритети Пекіна та що це означає для Європи?

Для Сі Цзіньпіна набагато важливішим є окремий діалог зі Сполученими Штатами щодо ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні, дебатів довкола Тайваню, питань ядерного стримування та деструктивної співпраці Росії з Північною Кореєю. Українська дипломатія зі свого боку має твердо відстоювати принцип "жодного слова про Україну без України" та не допускати обговорення війни за спиною Європи.

Раніше експерти вже оцінювали перспективи багатосторонніх форматів і те, чи відбудеться зустріч США, Китаю та Росії у Шеньчжені. Крім того, аналітики неодноразово підкреслювали, що реальна безпека Європи без України та участі ЄС неможлива.