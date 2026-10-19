Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чого насправді прагне Путін від переговорів із лідерами США та Китаю. Він також розповів, чому реалізувати задум Кремля може бути значно складніше, ніж здається, та які ризики виникають для України.

Путін прагне повторити Ялтинську конференцію

Ідея зустрічі трьох лідерів не є новою. За словами Фесенка, у Москві її відкрито обговорюють уже приблизно півтора місяця, а перші повідомлення про можливі переговори з'явилися ще наприкінці літа. Кремль розраховує організувати їх у Китаї, куди Путін планує приїхати на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Володимир Зеленський, своєю чергою, виступає за зустріч лідерів України, Росії та США на полях саміту G20, який має відбутися в грудні у Сполучених Штатах. Проте поїздку Путіна до Америки політолог вважає малоймовірною. Для Кремля значно привабливішим виглядає формат, у якому російський диктатор опиниться за одним столом із керівниками двох інших впливових держав.

Для Путіна важливий символ – нова Ялта. Три лідери найбільш впливових країн світу зустрічаються й ділять між собою світ. Ідея нової Ялти – це ідея фікс для Путіна,

– пояснив Фесенко.

Подібного міжнародного визнання російський диктатор домагається вже понад десять років. Історичним зразком для нього залишається Ялтинська конференція 1945 року, коли Йосип Сталін, Вінстон Черчилль і Франклін Рузвельт обговорювали повоєнний устрій світу. Путін прагне отримати порівнянну роль у визначенні майбутніх правил міжнародної політики.

Проте інтереси інших можливих учасників переговорів не збігаються з російськими. Сі Цзіньпін уже має можливість безпосередньо домовлятися з Трампом і не потребує участі Кремля для обговорення відносин між двома державами. Американський президент також має причини уникати тристороннього формату.

Чому американці поки не погоджуються? Тому що очевидно, що тут два союзні лідери Китаю і Росії можуть разом піти проти Трампа. І Трампу тактично вигідніше окремо розмовляти із Сі Цзіньпіном і окремо з Путіним, а не бути одному проти двох,

– зазначив політолог.

Крім війни проти України, на можливих переговорах неминуче постали б питання Тайваню та розподілу сфер впливу в різних регіонах світу. Між США, Китаєм і Росією існують суперечності, які складно подолати навіть на рівні особистих домовленостей лідерів. Тому сама організація зустрічі ще не означатиме, що її учасники зможуть узгодити спільні рішення.

Кремль хоче використати переговори для тиску на Україну

Можливі домовленості між трьома державами становлять ризик і для Києва. Росія намагатиметься заручитися підтримкою або принаймні згодою Вашингтона та Пекіна щодо власного бачення завершення війни. Проте навіть у разі проведення переговорів залишається питання, чи готовий сам Путін до припинення бойових дій.

Фесенко нагадав, що російський диктатор продовжує розраховувати на військовий успіх. Поступки адміністрації Трампа, на його думку, лише підживлюють ці сподівання, а майбутні переговори Кремль може спробувати використати для посилення своїх позицій.

Путін хоче схилити, якщо така зустріч відбудеться, і Сі Цзіньпіна, і Трампа на свій бік, щоб вони дали добро на завершення війни на російських умовах. Але Путін зараз хоче не просто якоїсь мирної домовленості. Путін хоче повної перемоги над Україною. Він вважає, що може нас зламати цієї зими, зокрема й завдяки поступкам із боку Трампа,

– наголосив Фесенко.

Водночас можливість домовитися про майбутнє України без її участі має суттєві обмеження. Навіть якщо Вашингтон, Пекін і Москва погодять певні політичні рішення, для їхнього втілення знадобиться позиція Києва та європейських держав. Саме європейські партнери відіграють важливу роль у підтримці України, а їхні інтереси також можуть бути порушені такими переговорами.

Без України і без згоди Європи будь-які домовленості щодо Європи, щодо України реалізувати неможливо. Оце головне. І враховуючи це, Україна й наші європейські партнери повинні узгодити спільну консолідовану позицію. Причому в різних варіаціях. План А, план Б, план С,

– пояснив політолог.

Один зі сценаріїв має передбачати спільні дії Києва та європейських столиць, якщо три держави все-таки досягнуть певних домовленостей. Інший потрібний на випадок, коли зустріч не принесе результату, але Вашингтон продовжить просувати мирний план Стіва Віткоффа, зокрема його енергетичну складову.

Окремої стратегії потребуватиме ситуація, коли мирні переговори взагалі зупиняться. Тоді Україні та Європі доведеться визначати, на яких майданчиках і в якому форматі можна відновити розмову про припинення російської війни.

Фесенко не вважає ризики тристоронньої зустрічі фатальними, оскільки суперечності між її потенційними учасниками знижують імовірність масштабних домовленостей. Однак чекати на рішення Вашингтона, Москви чи Пекіна він не радить: Україна разом із європейськими партнерами має заздалегідь узгоджувати власні пропозиції та активніше впливати на позицію США.

Фесенко про переговори Путіна з Трампом і Сі: дивіться відео