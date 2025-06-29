Може відбутися "будь-якої миті": у Кремлі прокоментували питання зустрічі Путіна та Трампа
- Кремль заявив про можливість зустрічі Путіна з Трампом "в будь-який момент", але дата і місце ще не визначені.
- Помічник Путіна, Юрій Ушаков, зазначив, що зустріч є на порядку денному і спілкування з американськими представниками характеризується як "дружнє партнерське".
У Кремлі знову заговорили про ймовірність зустрічі російського диктатора Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Там заявили, що це може статися "в будь-який момент".
Питання про зустріч з Путіним "є на порядку денному" Трампа. Про це повідомили російські пропагандистські медіа з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, передає 24 Канал.
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У Кремлі прокоментували можливу зустріч Путіна та Трампа
Конкретні дата і місце зустрічі лідерів ще не визначені.
Йде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що в практичну площину не перейшло. Але сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли – поки що сказати важко, звичайно,
– сказав Ушаков.
Він заявив, що зустріч може відбутися "в будь-який момент, це від лідерів залежить". Він охарактеризував поточні неофіційні комунікації з американськими представниками як "дружнє партнерське спілкування" – на відміну від періоду адміністрації Джо Байдена.
Ушаков зазначив, що для Росії це "якоюсь мірою дає надію на те, що будуть і реальні зрушення".