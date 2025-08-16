Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що війна Росії проти України вступила у вирішальну фазу. Водночас він схарактеризував Володимира Путіна.

Він підкреслив, що пріоритетом наразі є збереження єдності Заходу. Про це пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у соцмережі Х.

Що сказав Туск про зустріч на Алясці?

Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував російсько-американські перемовини на Алясці. За його словами, війна Росії проти України перейшла у вирішальну фазу. Також назвав це "грою" за майбутнє України та безпеку усієї Європи.

Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре показав себе як хитрий та безжальний гравець,

– написав у соцмережі Х.

В контексті саміту на Алясці Туск зазначив, що пріоритетом є збереження єдності всього Заходу.

Нагадаємо, лідерів Європи запросили на зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні 18 серпня. Під час перемовин можуть обговорити план припинення війни в Україні. Трамп пропонує територіальні поступки Росії.

Також лідери "коаліції охочих" обговорять плани напередодні візиту Зеленського до Вашингтона. Зустріч проходитиме під керівництвом Макрона, Мерца та Стармера.