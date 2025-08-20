Путін нібито дав Трампу згоду на зустріч із Зеленським: чи підтвердили це в Кремлі
- Лавров заявив, що Кремль готовий до переговорів у будь-якому форматі, але зустріч на вищому рівні потребує підготовки.
- Путін нібито запропонував "підвищити рівень глав делегацій" на перемовинах з Україною, а Трамп сприйняв цю ідею позитивно.
У понеділок, 18 серпня, наприкінці саміту в Білому домі з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну. Тоді російський диктатор нібито погодився на зустріч з українським президентом.
Цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції в Москві. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Чи погодився Путін на зустріч із Зеленським?
За словами Лаврова, у Кремлі нібито готові до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі.
Але, коли мова йде про зустрічі на вищому рівні, необхідно найретельніше їх підготувати на всіх попередніх етапах, щоб саміти не обернулися погіршенням ситуації, а дійсно ставили крапку в тих переговорах…
– зауважив міністр.
Щодо розмови Путіна з Трампом – саме російський диктатор на ній буцімто запропонував "підвищити рівень глав делегацій" на перемовинах з Україною. Водночас Лавров не уточнив, чи йдеться про рівень лідерів держав.
Ба більше, поряд з військовими та гуманітарними питаннями Кремль бажає присвятити окремий блок розгляду політичних аспектів врегулювання. Очільник МЗС переконує, що саме цю ідею Трамп сприйняв позитивно.
Що про зустріч кажуть у США?
Після телефонної розмови з Путіним Трамп заявив про підготовку тристоронньої зустрічі з Зеленським, однак місце для цього наразі не узгоджено.
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американська сторона вже працює над організацією перемовин, а також висловив сподівання на укладення угоди.
В Axios із посиланням на джерело припускають – Трамп сподівається провести ці переговори до кінця серпня.