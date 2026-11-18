Володимир Путін 18 листопада прибув до китайського Шеньчженя напередодні саміту лідерів Росії, Китаю та США. Російський диктатор зустрівся з Сі Цзіньпіном і розпові про свої очікування від майбутніх тристоронніх переговорів.

Про прибуття очільника Кремля до Китаю повідомило видання BBC.

Перші заяви Путіна у Китаї

На злітно-посадковій смузі в аеропорту Шеньчженя Володимира Путіна зустрів Цай Ці – п'ятий за рангом член найвищого керівного органу Комуністичної партії Китаю та фактичний керівник апарату Сі Цзіньпіна.

Під час урочистої зустрічі російського лідера вітали танцівники та китайські військові, які пройшли маршем уздовж червоної доріжки.

Опісля російська делегація на чолі з Путіним провела зустріч з китайською стороною.

Під час переговорів із головою КНР російський диктатор заявив, що співпраця між Москвою та Пекіном іде "по висхідній" на благо народів двох держав.

За його словами, зовнішньополітична зв'язка Росії та Китаю на світовій арені демонструє стабільність.

Путін також висловив переконання, що товарообіг обох країн покаже у 2026 році позитивну динаміку.

Не забув очільник Кремля розповісти, як на тлі війни з Україною у Росії нібито росте ВВП, а державний борг начебто один із найнижчих у світі.

За словами диктатора, Росія стала "світовим рекордсменом" за кількістю введених проти неї "каральних заходів", але вона, буцімто, гідно пройшла випробування.

Під час свого виступу Путін згадав майбутню тристоронню зустріч з лідером Китаю і президентом США. Він наголосив, що очікує від неї "потенційну користь".

Своєю чергою лідер КНР назвав нинішню зустріч із російським керівником символічною. Сі Цзіньпін наголосив, що відносини між Китаєм і Росією мають широкі перспективи та залишаються незалежними від змін світової кон'юнктури.

Нагадаємо, 18 – 19 листопада у Шеньчжені проходить саміт країн АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво). Саме на його полях відбудеться тристороння зустріч Путіна, Сі і Трампа.