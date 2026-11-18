18 листопада президент США Дональд Трамп прибув до китайського Шеньчженя. В аеропорту його зустрів особисто лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Як зазначає Bloomberg, для китайського лідера це незвичний дипломатичний жест. Востаннє глава КНР особисто зустрічав іноземного високопосадовця в аеропорту близько 50 років тому. З кінця 1970-х років таку роль зазвичай виконували віцепрезиденти Китаю.

Чому Сі особисто зустрів Трампа в аеропорту?

Зустрівши Трампа в аеропорту, Сі відповів на аналогічний жест американського президента під час візиту китайського лідера до США у вересні.

Тоді Дональд Трамп особисто привітав Сі в аеропорту, коротко обійняв його та провів до лімузина.

Згадуючи про вересневий прийом, Сі Цзіньпін заявив: "Китай – країна етикету з традицією взаємності".

Видання зауважує, що не менш незвичним був і вчинок Трампа, який зустрів Сі на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона. Він став першим за шість десятиліть президентом США, який особисто прийняв іноземного лідера, якщо не враховувати візити Папи Римського.

Сі зустрівся Трампа в аеропорту: дивіться відео Шеньчженя

Зустрічі лідерів відбуваються на тлі загострення суперечностей через обмеження США на доступ Китаю до технологій штучного інтелекту.

У вівторок, 17 листопада, Міністерство торгівлі Китаю висловило "сильне невдоволення та рішучу незгоду" через нові масштабні обмеження США на доступ КНР до передових чипів для ШІ.

Пекін акликав адміністрацію Трампа вирішувати розбіжності шляхом діалогу.