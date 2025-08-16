Трамп поділився своїми враженнями про саміт з Путіним 15 серпня на Алясці. Схоже, йому сподобалися лестощі російського диктатора під час пресконференції.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на уривок інтерв'ю Трампа в ефірі Fox News, опубліковане Rapid Response 47.

Що саме сказав Путін Трампу?

Трамп розповів, що саме сподобалося йому серед того, що говорив кремлівський диктатор.

Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було,

– сказав президент США.

Сам Трамп, до слова, часто повторює цю тезу.

Водночас журналіст поцікавився, що саме мав на увазі американський президент, коли казав, що є одне велике питання, в якому він з Путіним не згодний. Але той вирішив цього не озвучувати публічно.

"Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший все одно оприлюднить його, вони самі здогадаються", – сказав Трамп.

До слова, ЗМІ також зауважили, що Трамп вітав Путіна набагато тепліше, ніж Зеленського у лютому у Білому домі.