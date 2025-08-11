Дональд Трамп та Володимир Путін 15 серпня проведуть зустріч на Алясці. Жителі американського штату планують вийти на акцію протесту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на політичну організацію Stand Up Alaska.

Що відомо про протест жителів Аляски перед зустріччю Трампа та Путіна?

Політична організація Stand Up Alaska оголосила акцію за день до саміту президентів Росії та США, 14 серпня. Вона пройде під гаслом "Аляска з Україною" і спрямована проти "присутності в нашому великому штаті" російського диктатора.

Ми тут, щоб послати чіткий сигнал обом і Дональду Трампу, і Путіну: Аляска твердо виступає проти тиранії,

– йдеться в анонсі організації у фейсбуці.

Акція пройде в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

До слова, Дональд Трамп під час брифінгу 11 серпня спочатку заявив, що їде в Росію для зустрічі з Володимиром Путіним, але потім уточнив, що Путін прибуде до США, на Аляску. Також американський лідер назвав зустріч з очільником Кремля "попередньою", і він проситиме Путіна завершувати війну проти України.