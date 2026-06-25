Рубіо зробив заяву щодо домовленостей на Алясці

Після зустрічі президентів Трампа та Путіна на Алясці російські офіційні особи протягом місяців спекулювали на так званому "дусі Анкориджа". Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував тодішні переговори між сторонами.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Райфоглу.

Дивіться також Дух Анкориджа вивітрюється: як Україна здобула прихильність Трампа і схиляє Росію до переговорів

Що сказав Рубіо?

Журналіст запитав у держсекретаря щодо останніх звинувачень Москви в бік Вашингтону. Росія регулярно критикує США за те, що ті не виконують результати саміту на Алясці.

Рубіо відповів, що між американською та російською сторонами у серпні минулого року не було жодних домовленостей.

На Алясці не було жодної угоди. Була зроблена пропозиція. Це ніколи не було угодою,

– підкреслив держсекретар США.

Кремль постійно говорив про домовленості, яких було досягнуто після зустрічі Путіна та Трампа на саміті в Анкориджі 15 серпня минулого року. Проте росіяни жодного разу не конкретизували, про яку угоду йде мова.

Актуальні заяви Трампа

Дональд Трамп позитивно висловився про Володимира Зеленського. Американський лідер заявив, що, попри складну ситуацію на фронті та великі втрати з обох сторін, президент України демонструє стійкість і "тримається добре".

Також Президент США прокоментував масштабну українську атаку дронами та ракетами. Президент США був вражений ударами та заявив, що готовий посилити тиск на Росію, про це повідомили у Financial Times.