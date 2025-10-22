Підготовка до мирного саміту з Путіним триває, – Орбан

Попри перенесення Трампом "мирного саміту" у Будапешті, в Угорщині підтвердили, що підготовка все ще триває. Дата поки не визначена, однак Орбан каже, що зустріч відбудеться, коли настане відповідний час.

У вівторок президент США переніс заплановану зустріч із російським диктатором у Будапешті через відмову Кремля від негайного припинення вогню в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Коли може відбутись зустріч Трампа та Путіна?

Минулого тижня Трамп заявив, що хоче зустрітись із Путіним в Будапешті, щоб покрасти край війні в Україні. Однак після того, як він побачив, що Росія не зацікавлена у завершенні конфлікту – скасував її, мовляв, не хоче "марної зустрічі". Але припустив, що можливі подальші події, і додав, що повідомить про це протягом наступних двох днів.

Представник Білого дому, каже, що зустріч Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки саміту, більше не вважається необхідною.

Що про скасування зустрічі кажуть Орбан і Сіярто?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після заяви Дональда Трампа про перенесення саміту повідомив, що підготовка до зустрічі президента США та президента Росії все ще триває.

Підготовка до мирного саміту триває. Дата ще не визначена. Коли настане час, ми його проведемо,

– каже угорський прем’єр.

Також Орбан додав, що завтра під час Маршу миру вони покажуть світові, що Будапешт обрали не випадково, адже Угорщина є острівцем миру, а угорці підтримують мир.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав інформацію про скасування переговорів Лаврова та Рубіо "зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту".

Також у своєму дописі він зазначив, що з моменту оголошення проведення "мирного саміту" одразу було зрозуміло, що "багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню", а також наголосив, що ЗМІ поводяться так перед кожним засіданням Європейської Ради, перед ухваленням рішень про санкції або про Європейський фонд миру.

Цього разу не буде ніяких змін. Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться,

– додав глава МЗС Угорщини.

Що відомо саміт у Будапешті?