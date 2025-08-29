Європейські посадовці досі не можуть зрозуміти, про що домовлялися США з Путіним щодо України. Водночас американський президент також натякнув на можливий вихід із конфлікту, якщо війна затягнеться.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Atlantic. Європейські посадовці досі намагаються розгадати зміст переговорів між США та Росією щодо України.

Європейські партнери США не можуть зрозуміти слова Путіна

Як повідомляє Atlantic із посиланням на джерела, навіть високопоставлені європейські чиновники не можуть зрозуміти, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін.

Один із європейських чиновників зазначив, що досі "незрозуміло, що Путін сказав спецпосланцю США Стіву Віткоффу або Трампу й чи правильно вони його зрозуміли". За його словами, це справжня "загадка, яку всі намагаються розгадати".

За даними джерел, Путін нібито наполягав на юридичному визнанні російського контролю над Кримом та територіями Донецької та Луганської областей, водночас обіцяючи відмовитися від претензій на Запоріжжя та Херсон. Проте питання виведення російських військ із цих двох областей ніколи не розглядалося.

Європейські посадовці наголошують, що розпливчасті заяви Путіна та розбіжності щодо довгострокових гарантій безпеки для України загрожують звести нанівець будь-який прогрес після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

Тим часом Дональд Трамп, за словами американських чиновників, втрачає терпіння. Він нібито розчарований вимогами України та європейських партнерів, які вважає нереалістичними для завершення війни. Президент США наполягає, що Україна повинна визнати втрату частини своєї території для припинення бойових дій.

Він просто хоче, щоб це закінчилося. Майже не має значення як,

– цитує джерело Atlantic.

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Трамп заявив, що нічим не задоволений війною і планує визначитися з подальшими діями протягом двох тижнів. Він також пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться найближчим часом.

Проте американський президент визнав, що не впевнений у проведенні такої зустрічі та не виключив, що США можуть вийти з конфлікту, якщо війна триватиме надто довго.

Що відомо про гарантії безпеки для України: