Елемент тиску на Україну: Трамп зізнався, для чого була потрібна суперечка із Зеленським

За допомогою суперечки в Овальному кабінеті, що відбулася між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом 28 лютого, США намагалися тиснути на Україну. Ця зустріч стала кроком у стратегії Сполучених Штатів.

Дональд Трамп уперше прокоментував словесну перепалку, яка сталася під час візиту української делегації на чолі з Володимиром Зеленським до Вашингтона. Чому американська сторона не дозволила припинити суперечку, президент США розповів журналістам 17 березня, передає 24 Канал.

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Тиск на Україну через примус і звинувачення

Президент США Дональд Трамп назвав суперечку із Володимиром Зеленським в Білому домі частиною стратегії тиску на Україну. Сполучені Штати ставили перед собою певні цілі під час цього інциденту.

Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але, я думаю, що зараз вони (українська сторона – 24 Канал) роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди,

– зазначив Дональд Трамп.

Лідер США переконаний, що тоді зробив усе правильно, аби наблизити завершення війни, в якій гине багато людей.

Журналісти також запитали, чи не нашкодили веденню бойових дій в Україні призупинення військової допомоги та обміну розвідданими. Трамп відповів, що ця пауза не мала наслідків, зокрема для протистояння ЗСУ в Курській області Росії. Президент вважає, що це навпаки допомогло Україні почати більше цінувати американську допомогу.

Ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей,

– сказав очільник США.

Дональд Трамп раніше говорив, що за його допомогою українські військові тримаються в Курській області. Коментуючи оточення воїнів ЗСУ, він зазначив, що в Україні та Росії "склалася погана ситуація", однак її можна усунути. Президент США вкотре зазначив, що хоче досягти мирної угоди, та вважає, що зможе цього досягти після розмови з Владіміром Путіним, запланованої на 18 березня.