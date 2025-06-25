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Геополітика Америка Зустріч Трампа і Зеленського розпочалась: що відомо
25 червня, 16:03
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Зустріч Трампа і Зеленського розпочалась: що відомо

Дмитро Усик

У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО почалася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Востаннє політики говорили віч-на-віч на похороні Папи Римського наприкінці квітня.

Все, що відомо про нову зустріч президентів США та України – передає 24 Канал.

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Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського на зараз

 

16:01, 25 червня

На полях саміту НАТО почалася зустріч Зеленського і Трампа, підтвердив 24 Каналу речник президента Сергій Никифоров.

13:20, 25 червня

Про що говоритимуть Трамп і Зеленський

Володимир Зеленський говорив, що планує під час зустрічі із лідером США підняти тему купівлі зброї для України від американських виробників. Ймовірно, за гроші європейців.

В кулуарах лунають прогнози, що Зеленському, можливо, не вдасться отримати схвальну відповідь від Трампа на таке прохання. Шанси не надто високі, але вони все ж є. Все може залежати від доброго настрою американського президента, адже ми знаємо, що він непередбачуваний, 
– сказала ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

11:58, 25 червня

Трамп назвав Зеленського "хорошим хлопцем"

Дональд Трамп підтвердив намір поговорити з Зеленським зазначивши, що зустріч стосуватиметься "очевидного".

Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,
– вказав він.