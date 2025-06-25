Зустріч Трампа і Зеленського розпочалась: що відомо

13:20, 25 червня

Володимир Зеленський говорив, що планує під час зустрічі із лідером США підняти тему купівлі зброї для України від американських виробників. Ймовірно, за гроші європейців.

В кулуарах лунають прогнози, що Зеленському, можливо, не вдасться отримати схвальну відповідь від Трампа на таке прохання. Шанси не надто високі, але вони все ж є. Все може залежати від доброго настрою американського президента, адже ми знаємо, що він непередбачуваний,

– сказала ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.