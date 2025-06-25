Зустріч Трампа і Зеленського розпочалась: що відомо
У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО почалася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Востаннє політики говорили віч-на-віч на похороні Папи Римського наприкінці квітня.
Все, що відомо про нову зустріч президентів США та України – передає 24 Канал.
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Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського на зараз
На полях саміту НАТО почалася зустріч Зеленського і Трампа, підтвердив 24 Каналу речник президента Сергій Никифоров. Володимир Зеленський говорив, що планує під час зустрічі із лідером США підняти тему купівлі зброї для України від американських виробників. Ймовірно, за гроші європейців. В кулуарах лунають прогнози, що Зеленському, можливо, не вдасться отримати схвальну відповідь від Трампа на таке прохання. Шанси не надто високі, але вони все ж є. Все може залежати від доброго настрою американського президента, адже ми знаємо, що він непередбачуваний, Дональд Трамп підтвердив намір поговорити з Зеленським зазначивши, що зустріч стосуватиметься "очевидного". Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,
Про що говоритимуть Трамп і Зеленський
– сказала ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.
Трамп назвав Зеленського "хорошим хлопцем"
– вказав він.
На полях саміту НАТО почалася зустріч Зеленського і Трампа, підтвердив 24 Каналу речник президента Сергій Никифоров.
Володимир Зеленський говорив, що планує під час зустрічі із лідером США підняти тему купівлі зброї для України від американських виробників. Ймовірно, за гроші європейців.
В кулуарах лунають прогнози, що Зеленському, можливо, не вдасться отримати схвальну відповідь від Трампа на таке прохання. Шанси не надто високі, але вони все ж є. Все може залежати від доброго настрою американського президента, адже ми знаємо, що він непередбачуваний,
Дональд Трамп підтвердив намір поговорити з Зеленським зазначивши, що зустріч стосуватиметься "очевидного".
Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,