Хто був ініціатором зустрічі Трампа та Зеленського: Волц відповів

У суботу, 26 квітня, у Ватикані відбулася зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа. Перша приватна розмова після скандалу в Овальному кабінеті у лютому. Західні медіа вже називають її "історичною подією" та справжнім дивом.

Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц поділився невідомими деталями переговорів двох лідерів у Ватикані. Зокрема, чиновник розповів, що саме американський президент наполягав на особистій зустрічі з українським під час похорону Папи Римського, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Важлива зустріч у Ватикані

Волц зазначив, що Трамп був рішуче налаштований зустрітися із Зеленським у Ватикані, щоб просунути переговори щодо мирної угоди в Україні.

Те, на чому він наполягав найбільше, – це поговорити із Зеленським особисто й обговорити, як ми можемо покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі,

– сказав посадовець про зустріч лідерів у Базиліці Святого Петра.

Волц підтвердив наміри Трампа використати дипломатію для завершення війни.

Нагадаємо, що після короткої бесіди із Зеленським на похоронах Папи Дональд Трамп оприлюнив пост у власній соцмережі, у якому гостро розкритикував російського диктатора за останні бомбардування України, а також поставив під сумнів бажання Путіна справді закінчити війну.