Трамп може зустрітися із Зеленським у Римі: чи вдасться змінити позицію президента США

Володимир Зеленський вже прибув до Рима на церемонію прощання з Папою Франциском. Ймовірно, що там він зустрінеться з Дональдом Трампом, але це може не дати результату.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний оглядач, активіст та блогер зі США Дмитро Абрамсон, зауваживши, що президент США має на Україну "кілька образ". Києву ж потрібно готуватись до продовження війни з іншим союзником.

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Чому не вдасться змінити позицію Трампа

Політичний оглядач зазначив, що Трампу вже 78 років, тому малоймовірно, що його світогляд та цінності можна буде змінити. Ба більше, він не був прихильний до України ще з 2016 року, коли поширювались фейки про втручання Києва у вибори в США, а не Москви.

"Він у все це вірить, бо це вписується в його власні наративи, які він собі придумав. У 2019 році він намагався шантажувати Зеленського та змусити його розпочати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера Байдена. Це призвело до імпічменту Трампа, що він теж пробачити не може", – сказав він.

На думку Абрамсона, президент США також має "теплі почуття" до російського диктатора Владіміра Путіна. Саме тому Зеленський може спробувати змінити позицію Трампа, але це може не дати результату.

Якщо говорити про те, що має робити Україна – це максимально активно спілкуватись з Трампом, давати йому нову інформацію. Найкраща тактика – ввічливо та дипломатично продовжувати вести переговори, але ні на що не погоджуватись. За цей час Україна та Європа повинні підготуватись до продовження війни без США,

– наголосив політичний оглядач.

До речі, видання Time повідомило, що Трамп може вийти з переговорів "уже наступного тижня", якщо його тиск на Зеленського не спрацює. Тим часом сам президент повідомив, що Україна та Росія повинні зустрітись та "завершити це", адже вони близькі до мирної угоди.