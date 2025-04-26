Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа у його соцмережі Truth Social.

Американський лідер написав, що щойно приземлився в Римі. Зазначив, що "хороший день" у переговорах і зустрічах з Росією та Україною.

Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це". Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз,

– наголосив Трамп.

Також зазначив, що США будуть скрізь, де це необхідно, аби сприяти припиненню "цієї жорстокої та безглуздої війни".