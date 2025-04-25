У Москві, коментуючи візит спецпредставника Трампа, заявили про "прогрес" щодо українського питання. Крім того, у Кремлі розповіли, що Віткофф нібито передав послання Путіну від президента США. Диктатор своєю чергою теж відправив месендж Трампу, передає 24 Канал.

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Що каже Трампа про мирний процес

В останньому з постів у власній соцмережі американський лідер написав, що "робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною протікає гладко". "Схоже, успіх попереду", – додав він.

До слова, у цьому ж твіті Трамп розкритикував Київ за те, що він нібито не підписав фінальні документи щодо угоди про рідкоземельні землі.

До слова, Reuters оприлюднило американський та українсько-європейський варіанти мирної угоди. Відповідно до пропозицій США, Вашингтон юридично визнає Крим російським, Україна має відмовитися від НАТО, а Росія – повернути їй окуповану частину Харківщини.