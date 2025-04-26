Путін має довести, що він дійсно хоче миру, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свою зустріч з Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Україна готова до припинення вогню, тепер Росія повинна довести свою готовність.

Він зазначив, що коаліція охочих продовжить працювати над тримавлим миров Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Еммануеля Макрона у X.

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Макрон відгукнувся про зустріч із Зеленським

Макрон заявив, що він поділяє мету Трампа закінчити війну в Україні.

Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський сьогодні знову сказав мені це. Він хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації,

– зазначив Макрон.

Він додає, що тепер Путін повинен довести, що дійсно хоче миру.

"Ми продовжуватимемо нашу роботу в рамках коаліції охочих, створеної в Парижі у березні, для досягнення як припинення вогню, так і повного, тривалого миру в Україні", – каже Макрон.

Нагадаємо, Зеленський провів серію зустрічей після похорону Папи Римського. Він говорив з Макроном, Стармером, Мелоні та фон дер Ляєн. Зустрічі включали теми євроінтеграції, безпеки, санкційної політики, а також підтримку з боку партнерів.