"Була вдалою і для Путіна": CNN проаналізувало результати зустрічі Зеленського і Трампа

Зустріч лідерів США та України у Флориді відбулася у більш спокійній атмосфері, ніж попередні переговори. Після неї Трамп назвав розмову "чудовою", а сторони публічно продемонстрували готовність до діалогу.

Риторика Трампа щодо війни в Україні засвідчила збереження тиску на Київ. Про це передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому зустріч у США мала успіх і для Росії?

Дональд Трамп знову озвучив сигнали тиску на Київ у питанні територій, допустивши їхню можливу втрату у разі затягування переговорів. Такі заяви позитивно сприйняли в Кремлі. Речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Трамп нібито прямо вказав українській стороні на втрату територій.

Зеленський заявив, що будь-які територіальні поступки можливі лише після референдуму, який потребує щонайменше 60 днів припинення вогню. За відсутності перемир'я, за його словами, жодних рішень щодо статусу територій ухвалити неможливо.

Сторони також обговорили Запорізьку АЕС та питання безпеки. США надали письмові гарантії підтримки України після війни, однак вони мають обмежений термін дії та ще потребують схвалення Конгресу. Прямих домовленостей щодо завершення війни за підсумками зустрічі досягти не вдалося.

Що відомо про основні пункти мирного плану?