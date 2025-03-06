Трамп підвищив градус напруги: який сигнал подав йому Макрон у своїй промові

На тлі різких заяв з боку США та припинення допомоги Україні – з історичною промовою виступив президент Франції Еммануель Макрон. Серед іншого він наголосив, що Росія стала загрозою для Європи й почав дискусії про використання ядерної зброї.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що французький лідер у своєму зверненні до нації велику увагу приділив глобальній безпеці європейського континенту. Одним з безпекових чинників він назвав ядерне стримування.

До теми Історична промова Макрона – нова ера Європи: чому в Росії істерика та як реагує світ

Макрон дав сигнал Трампу

Розмови про ядерну зброю завжди велися лише у форматі захисту. Зараз всі розуміють, що Росія становить реальну загрозу, тому потрібне оперативне реагування, розгортання сил і засобів у випадку застосування Путіним цієї зброї.

Макрон просто озвучив алгоритми дій, їх легалізував для того, щоб вони були відомі світу й найперше Росії. Також він показав, що модель колективної безпеки може працювати навіть без США.

Тут він дав сигнал Трампу й не тільки щодо ядерної складової, а загалом, що Європа може діяти автономно, формувати сили, які будуть надпотужними. А Трамп зі своїми ідеями може залишитися сам,

– підкреслив генерал армії.

США ніколи не зможуть побудувати союз з Росією, а розмови про економічну, енергетичну співпрацю – не більше, ніж блеф. Країна-агресорка завжди була противником Сполучених Штатів, натомість будувала відносини з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, терористичними організаціями. Всі вони є ворогами Америки.

"Трамп "розбурхав" Європу, підвищив градус напруги, щоб європейці долучилися до процесу захисту. Відповідно думали про озброєння, техніку, боєприпаси", – додав Микола Маломуж.

Росія знає, що таке ядерна війна

Очільники європейських країн говорять про те, що Україна є вагомим гравцем у сфері безпеки. У неї є армія, яка найбільш боєздатна на всьому європейському континенті.

Навряд чи ядерний формат справді буде напрацьований, бо це може призвести до величезних втрат на території всієї землі. У випадку ядерної війни ні США, ні Китай не стоятимуть осторонь, тому мовиться про протистояння глобального рівня.

У Росії чудово розуміють всі наслідки, тому використовують загрозу ядерного удару лише в інформаційній війні, проводять навчання. Тепер країни ЄС дали реальний сигнал росіянам, що також готові до дій.