На Закарпатті зафіксовано спалах гепатиту А: в одному з туристичних сіл вводять обмеження
- У селі Іза на Закарпатті зафіксували спалах вірусного гепатиту A.
- Там запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації щодо вірусного гепатиту А.
У селі Іза Хустського району зафіксували спалах вірусного гепатиту A. В населеному пункті запроваджують посилені протиепідемічні заходи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб та ОВА.
Що відомо про спалах гепатиту А на Закарпатті?
Генеральна директорка Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Вікторія Тимчик в неділю, 16 листопада, повідомила, що в селі Іза, Хустського району, зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. За її даними, зареєстровано 7 нових підтверджених випадків.
Як інформує директорка, реєстрація нових випадків триває: "це означає одне: ситуація залишається нестабільною, а ризики інфікування – високими".
Рекомендовано утриматися від будь-яких поїздок у село Іза. Це рішення продиктоване виключно необхідністю запобігти подальшому поширенню інфекції,
– підкреслила вона.
Вона додала, що якщо уникнути поїздки в Ізу неможливо, то не варто відвідувати заклади харчування, заходити до магазинів, а навпаки – уникати людних локацій.
Зазначимо, що в населеному пункті запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації щодо вірусного гепатиту А. Рішення про введення додаткових протиепідемічних обмежень 17 листопада ухвалили на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
"Основна мета – не допустити подальше поширення інфекції. Посилені заходи діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб або до окремого рішення комісії", – повідомили в ОВА.
В пресслужбі ОВА розповіли про основні обмеження:
- призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;
- заборонено проведення масових заходів у місті Хуст і селі Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);
- заклади освіти села Іза переведено на дистанційне навчання;
- призупинено туристичні заходи на території села Іза та околиць.
Також під забороною – в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.
