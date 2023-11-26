Капітан Пероксид: хто такий Герт Вілдерс і чи втратить Україна одного з головних союзників у ЄС

У Нідерландах відбулися позачергові вибори до місцевого парламенту – Другої палати Генеральних штатів, або ж просто Палати представників. Вони принесли не надто радісні для України результати. Перемогу там святкувала ультраправа партія PVV на чолі з другом Орбана і прихильником Путіна Гертом Вілдерсом. Що це за персонаж. і наскільки все серйозно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

У Нідерландах відбулися позачергові вибори до місцевого парламенту – Другої палати Генеральних штатів, або ж просто Палати представників. Вони принесли не надто радісні для України результати. Перемогу там святкувала ультраправа партія PVV на чолі з другом Орбана і прихильником Путіна Гертом Вілдерсом. Що це за персонаж, і наскільки все серйозно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Герт Вілдерс та його "Партія свободи" (у Нідерландах є загальновживаним скорочення PVV) вибороли 37 місць зі 150 у парламенті королівства. Цікаво, що сам Вілдерс у свою перемогу особливо не вірив – його політсила, згідно з жовтневими опитуваннями, мала потенціал фінішувати десь четвертою, із результатом від 13 до 14%. Несподіваним переможцям навіть довелося поспіхом шукати ресторан для святкування електорального успіху, хоча спершу нічого такого не передбачалося. Нині ж Вілдерс та його політсила – на перших шпальтах у ЗМІ по всьому світу.

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Хто такий Герт Вілдерс: біографія ісламафоба та любителя Путіна й Орбана

Герт Вілдерс народився 6 вересня 1963 року в місті Венло. Вищу освіту здобував спочатку в рідному місті, а згодом в Амстердамі. Служив в армії, де дуже втішався, що уник сидіння в одній палатці зі союзниками по НАТО – німцями (батько Вілдерса під час Другої світової війни переховувався від нацистів).

Велику роль у формуванні світогляду Вілдерса-молодшого відіграла тривала мандрівка до Ізраїлю на початку 1980-х (голландські стунденти традиційно роблять паузу в навчанні для мандрівок). У родини Вілдерса було достатньо грошей для, наприклад, мандрівки до Австралії, проте, Вілдерс обрав Ізраїль і майже рік мешкав у кібуцах і мошавах на нещодавно окупованому ЦАХАЛ Західному березі.Це був розпал війни в Лівані і черговий сплеск юдофобії в арабському світі. Молодий студент пропустив всі ці події крізь себе, й у результаті

Після повернення на батьківщину Вілдерс завершив освіту, далі працював страховим агентом в Утрехті, а згодом – у системі міського самоврядування та долучився до лав впливової партії VVD (скорочення від "Народна партія за свободу та демократію", нідерландські консерватори). Вілдерс був помічником і спічрайтером кількох депутатів, зокрема, впливового лідера VVD Фрітса Болкештейна (майбутнього міністра (єврокомісара) в складі Єврокомісії часів Романо Проді).

Брат Вілдера Пол якось описав його як "жахливого шкідника, егоцентричного і агресивного" в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.



Герт Вілдерс (справа) в молодості / Фото Ray Collins / The Sun

Від Болкештейна молодий політик успадкував нетерпимість до мігрантів і стиль промов, основою якого є пошук ворогів і інспірування конфліктів.

У 1997 році вже сам Вілдерс був обраний до міської ради Утрехта, а вже наступного року вперше був обраний до Генеральних Штатів. У наступні роки Вілдерс завдяки таланту оратора зумів стати одним із лідерів VVD, проте, змушений був залишити партію у 2004-му.

Причиною стала позиція щодо вступу Туреччини до ЄС. Тоді ця країна була цілком демократичною та робила значні успіхи на шляху до остаточної євроінтеграції. На думку Вілдерса, це все не мало жодного значення, адже турки – мусульмани, а значить – нібито несуть якусь екзистенційну загрозу для Нідерландів і ЄС.

Гучний скандал став відправною точкою для розкрутки нової політсили Вілдерса – поспіхом створеної "Партії свободи" (тої самої PVV). Як лідер нової партії Вілдерс негайно прирівняв Коран до гітлерівської "Майн Кампф", ініціював кампанію із заборони священної книги мусульман, закликав закрити мусульманські школи та заборонити будівництво мечетей, а найголовніше – зупинити міграцію з ісламських країн.

У такий спосіб Вілдерс зумів привернути до себе неабияку увагу і тоді ж отримав державну охорону, бо кількість охочих помститися йому зростала пропорційно.

Ось, як це було:

У листопаді 2004 року Вілдерса планували обезголовити двоє молодих людей з Північної Африки (про свої наміри вони повідомили публічно за допомогою відео). Їх викрила поліція під час рейду 10 листопада в Гаазі (не плутати з Газою), фундаменталісти забарикадувалися в будинку і були затримані після двох вибухів, довгих переговорів і блискавичного штурму за участі снайперів і спецпризначенців.

Під час обшуку було вилучено 3 гранати. Зазначимо, що за тиждень до цих подій під час велопрогулянки релігійним фанатиком був жорстоко вбитий нідерландський режисер Тео ван Гог, який співпрацював із колегою Вілдерса, депутаткою Айян Хірсі Алі. Після вбивства ван Гога, Алі та Вілдерс разом переховувались від терористів. Таким чином, погрози і небезпека були цілком реальними.

З того часу Вілдерс постійно перебуває під наглядом охорони, і це коштувало бюджету Королівства Нідерланди десятки мільйонів євро.

У Європі Гілдерс відомий як "Капітан Пероксид" і "Моцарт" через своє вражаюче вибілене волосся. У Нідерландах його називають "найвідомішим вибіленим блондином з часів Мерилін Монро".



Екстравагантний Герт Вілдерс / Фото AFP

З маргіналів у вищу лігу

Радикальні ксенофобські заяви Вілдерса були популярні у вузьких колах, проте, не були мейнстрімом у Нідерландах. Як і у всій Європі. До речі, PVV часто порівнюють до "Альтернативи для Німеччини". Так, у Вілдерса були прихильники і спонсори, проте, це не було масовим явищем.

Сам Вілдерс знімав антиісламські фільми, їздив із лекціями до Ізраїлю, координував дії з колегами-маргіналами з інших країн ЄС та регулярно поставав перед судом за розпалювання міжнаціональної ворожнечі та расової дискримінації. Так, у 2011 році суд виправдав Вілдерса, а в 2016-му визнав винним у закликах до атак на марокканську спільноту Нідерландів, щоправда, політика не покарали, а згодом вердикт суду взагалі було скасовано.

Репутація мішені для фундаменталістів зробила рекламу Вілдерсу та його партії. Пізніші міграційні кризи в Європі та Нідерландах дали електоральну підпитку. Передостанній такий буст був у 2021 році, власне, з того часу в Нідерландах тягнеться політична криза, яка фактично й повалила уряд Рютте.

З роками сформувалася політична програма PVV – це підтримка ліберальної економіки, проте радикальне вирішення питання мігрантів і жорсткий євроскептицизм та зменшення фінансування в ЄС.

Для країни, яка була піонером світової глобалізації, а нині має чи не найбільший зиск від існування ЄС завдяки розвиненій логістиці та унікальному географічному розташуванню, це дуже дивно. Тут не уникнути паралелей з угорської партією "Фідес", лідера якої – Віктора Орбана – Вілдерс вваажає вчителем і другом.



Орбан вже привітав Вілдерса з перемогою / Фото GEERT WILDERS / Х (TWITTER)

Що цікаво, дружина Герта – угорка. Він одружився з колишньою угорською дипломаткою Крістіною Марфаї в 1992 році.



Герт Вілдерс із дружиною Крістіною в 2017 році / Фото Rex

Очільник угорського уряду ще до оголошення офіційних результатів привітав очільника "Партії свободи" Герта Вілдерса з перемогою на парламентських виборах.

Також Обран доповнив свій допис гіфкою, де зображений уривок з кліпу німецького рок-гурту Scorpions –Wind of Change (Вітер змін – 24 Канал).

До теми Вітер змін уже тут, – Орбан про перемогу ультраправої партії на виборах у Нідерландах

"З Росії з любов'ю"

Ані Орбан, ані згадана вище AfD навіть не приховують своїх зв'язків із Москвою. Не робить цього і Герт Вілдерс. У 2018 році він відвідував Росію – нині ЗМІ активно поширюють фото з соцмереж політика, де він на трибуні в російському парламенті в образі, схожому на мультяшного Бівіса. Підпис до фото також символічний і банальний – "З Росії з любов'ю" (це пряма цитата – назва шпигунського роману Яна Флемінга та фільму про Джеймса Бонда).

Вілдерса за це фото нещадно критикували ще тоді. Нагадаємо, що в 2014 році росіяни збили в небі над Україною малазійський "Боїнг" рейсу МН17, який летів з Амстердаму. Більшість із 298 жертв були або громадянами Нідерландів, або мали до них стосунок. Росія всіма силами намагалися уникнути відповідальності і навіть нині, попри вирок суду, не визнає себе винною.



Те саме фото Вілдерса в Москві

Від свого жесту Вілдерс не відмовився, попри критику, і нині навіть говорить про Росію, як жертву "русофобії" в Європі. Про напад Росії на Україну він воліє при цьому не згадувати (але був все ж змушений обережно засудити вторгнення), натомість виступає категорично проти надання допомоги Україні. Нагадаємо, нині маленькі Нідерланди є серед лідерів по кількості та якості допомоги Україні.

За оцінками експертів, Нідерланди надали Україні майже 2,48 мільярда євро воєнної допомоги та 1 мільярд фінансової. Ще 2 мільярди доларів воєнної допомоги уряд Рютте зафрактував для України на 2024 рік. Це 8-ме місце в світі.Нідерланди активно допомагають не лише грошима, але й були лідером у наданні танків, літаків (42 винищувачі F-16) і сучасних систем ППО. Все це нещадно критикує Вілдерс.

Так, це той самий персонаж, який показово відмовився слухати звернення президента України до Генеральних Штатів навесні 2022 року.

У той час, як наші збройні сили вже не в змозі контролювати нашу власну територію, ми відправляємо нашу дефіцитну техніку в Україну. Наша національна оборона серйозно послаблена, бо уряд розглядає іноземні країни більш важливими, ніж нашу власну країну,

– популіст Вілдерс намагається інфікувати маячнею якомога більше виборців у Нідерландах.

У чому секрет успіху PVV

. Саме Вілдерс добряче доклався до нині призабутого референдуму 2016 в Нідерландах, який фактично заблокував Угоду про Асоціацію з Україною. Втім, тоді українські дипломати називали його не інакше, як удар в спину. Тепер широка громадськість знає, хто був виконавцем "удару".

Причиною раптового успіху PVV став страх перед подіями на Близькому Сході, де просто зараз йде кривава війна між Ізраїлем та ХАМАС. Вілдерс зробив собі ім'я на ісламофобії, а тепер дочекався потрібного моменту та монетизував її, тож події в Газі відіграли роль такого собі "чорного лебедя" на виборах в Нідерландах.

Важливо! Ісламофобія – не є ознакою нідерландського суспільства, так само, як і не є нею задекларована PVV відмова від допомоги Україні.Нагадаємо, що в Королівстві, згідно з соцопитуваннями, 67% мешканців виступають за продовження постачання зброї Україні для відбиття агресії Росії. Цікаво, що це число дорівнює сумі всіх тих, хто не голосував на виборах 22 листопада 2023 року за партію Вілдерса.

Успіху, де-факто, маргінальної політсили також сприяла політична система країни:

Тут дуже низький прохідний бар'єр – лише 0,67%. Нідерландці голосують на 20 виборчих округах за відкриті списки кандидатів.

Технологічна революція та соцмережі зруйнували стару традицію, де могли перемогти лише класичні партії зі структурою та розгалуженою мережею. Інтернет став "точкою збору" для колишніх фріків та їхніх прихильників, мобілізував їх та дав їм PVV.

Коаліціада триває – чи заблокує Вілдерс військову допомогу Україні

Тепер монарх Віллем-Александр має доручити переможцю виборів пріоритетне право на формування уряду. Щоправда, Вілдерс спочатку має знайти партнерів для коаліції, для якої потрібно 76 депутатів.

Завдання це буде непростим, адже всі інші представники місцевого політикуму радикальні ідеї Вілдерса не те, щоб поділяють.

Завадить сформувати коаліцію на чолі з ультраправими та сама радикальна ісламофобія, яка допомогла PVV перемогти. Адже респектабельні місцеві політики не надто поспішають об'єднуватись з тими, хто хоче заборонити Коран, а також ставати мішенями для ісламських фундаменталістів (як це буває, та які має наслідки, нідерландці бачать на прикладі сусідньої Бельгії).

При цьому сам Вілдерс вже багато років користується охороною (у 2024 буде 20-річний ювілей), бо отримує досі безліч погроз від роз'ятрених ним самим радикальних мусульман.

Відразу після оголошення результатів виборів Вілдерс заявив, що не наполягатиме на забороні Корану та закритті ісламських шкіл, навіть згадав про конституцію.

Цікаво, що думають про це виборці Вілдерса, чи повірять його словам мусульмани, та чи вистачить цього для тих політсил, кому ультраправі запропонують укласти коаліційну угоду? Чи можливий умовний "польський варіант", коли партія-переможець ("ПіС") через власну токсичність опиняється в самоізоляції і не має можливості домовитись з іншими політсилами про коаліцію?

Важливо Зеленський про результати виборів у Нідерландах

За песимістичного сценарію "Партії свободи" вдасться сформувати коаліцію. Але й навіть тоді Вілдерсу доведеться об'єднатися принаймні з двома силами, які підтримують Україну та пом’якшать його позиції в межах коаліційної угоди.

Одіозний політик оголосив, що не підтримає передачу додаткової зброї Україні, але інші партії не підтримують його в цьому. Тому в України є ще кілька місяців, щоб отримати всю обіцяну Нідерландами зброю, поки в країні формується новий уряд.

Для України ж головне те, що поки коаліціада триватиме, уряд Марка Рютте, відомий своєю проукраїнською позицією, працюватиме. Водночас президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має добрі відносини з Нідерландами, тому приводів для хвилювання немає.

Що стосується Нідерландів – прошу вас не бути в шоці. Мені здається, ми знаходимося з ними в гарних відносинах. Сьогодні статус наших відносин продовжується і підтримується прем'єр-міністром. Я впевнений в Рютте і я думаю, що найближчим часом викликів не буде,

– наголосив президент України.

А втім, маємо небезпечний тренд у Європі та світі. Перемога на виборах ПіС у Польщі, партія Роберта Фіцо у Словаччині, вічне правління Орбана в Угорщині, нарешті – потенційний реванш Трампа на виборах-2024 у США та цілком можлива перемога німецького клону PVV під назвою "Альтернатива для Німеччини" на виборах до Бундестагу – не лише "баг" демократичої системи, але й прямі ризики для єдності ЄС, європейської перспективи України та дуже добрі новини для Росії.