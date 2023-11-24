Про це Президент України сказав на спільній пресконференції з лідером Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві. Зеленський наголосив, що наша країна має гарні відносини з Нідерландами, тому не варто перейматися, передає 24 Канал.
До теми Нідерланди виділять мільярди "військових" коштів для України у 2024 році: на що вони підуть
"Прошу вас не бути в шоці"
Вибори у Нідерландах проходили 22 листопада. На них здобула перемогу антиєвропейська партія, тому це викликало занепокоєння. Втім, Зеленський наголошує, що Україна має добрі відносини з Нідерландами, тому приводів для хвилювання немає.
Що стосується Нідерландів – прошу вас не бути в шоці. Мені здається, ми знаходимося з ними в гарних відносинах. Сьогодні статус наших відносин продовжується і підтримується прем'єр-міністром. Я впевнений в Рютте і я думаю, що найближчим часом викликів не буде,
– наголосив Президент України.
Вибори у Нідерландах: що відомо
- У Нідерландах 22 листопада стартували парламентські вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, за попереднім прогнозом, перемогу здобуде антиєвропейська "Партія свободи". Таким чином, новим головою уряду може стати Герт Вілдерс. До слова, він неодноразово висловлював захоплення Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Ба більше, він підтримує вихід Нідерландів з Євросоюзу.
- Крім того, Вілдерс проігнорував виступ Зеленського перед парламентом Нідерландів, який відбувся 31 березня 2022 року. Власне, після промови глави української держави всі присутні у залі аплодували стоячи, а Вілдерс разом з членами партії не реагували.
- Прем'єр Угорщини Віктор Орбан одним із перших привітав Вілдерса з перемогою на парламентських виборах. Хоча офіційно результати голосування ще не оголосили, проте Орбан заявив про "вітер змін".
- В Єврокомісії не коментують ймовірну перемогу не коментують ймовірну перемогу "Партії свободи". Разом з тим, в ЄС висловлюють сподівання, що Нідерланди й надалі братимуть активну участь у справах Євросоюзу.