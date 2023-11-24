Про це Президент України сказав на спільній пресконференції з лідером Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві. Зеленський наголосив, що наша країна має гарні відносини з Нідерландами, тому не варто перейматися, передає 24 Канал.

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"Прошу вас не бути в шоці"

Вибори у Нідерландах проходили 22 листопада. На них здобула перемогу антиєвропейська партія, тому це викликало занепокоєння. Втім, Зеленський наголошує, що Україна має добрі відносини з Нідерландами, тому приводів для хвилювання немає.

Що стосується Нідерландів – прошу вас не бути в шоці. Мені здається, ми знаходимося з ними в гарних відносинах. Сьогодні статус наших відносин продовжується і підтримується прем'єр-міністром. Я впевнений в Рютте і я думаю, що найближчим часом викликів не буде,

– наголосив Президент України.

Вибори у Нідерландах: що відомо