Об этом Президент Украины сказал на совместной пресс-конференции с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве. Зеленский подчеркнул, что у нашей страны хорошие отношения с Нидерландами, поэтому не стоит переживать, передает 24 Канал.

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"Прошу вас не быть в шоке"

Выборы в Нидерландах проходили 22 ноября. На них одержала победу антиевропейская партия, поэтому это вызвало беспокойство. Впрочем, Зеленский отмечает, что у Украины хорошие отношения с Нидерландами, поэтому поводов для волнения нет.

Что касается Нидерландов – прошу вас не быть в шоке. Мне кажется, мы находимся с ними в хороших отношениях. Сегодня статус наших отношений продолжается и поддерживается премьер-министром. Я уверен в Рютте и я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет,

– подчеркнул Президент Украины.

Выборы в Нидерландах: что известно