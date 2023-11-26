Капитан Пероксид: кто такой Герт Вилдерс и потеряет ли Украина одного из главных союзников в ЕС

В Нидерландах состоялись внеочередные выборы в местный парламент – Второй палаты Генеральных штатов, или просто Палаты представителей. Они принесли не очень радостные для Украины результаты. Победу там праздновала ультраправая партия PVV во главе с другом Орбана и сторонником Путина Гертом Вилдерсом. Что это за персонаж и насколько все серьезно читайте в материале 24 Канала.

В Нидерландах состоялись внеочередные выборы в местный парламент – Вторую палату Генеральных штатов, или просто Палату представителей. Они принесли не очень радостные для Украины результаты. Победу там праздновала ультраправая партия PVV во главе с другом Орбана и сторонником Путина Гертом Вилдерсом. Что это за персонаж и насколько все серьезно – читайте в материале 24 Канала.

Герт Вилдерс и его "Партия свободы" (в Нидерландах используется общеупотребимое сокращение PVV) завоевали 37 мест из 150 в парламенте королевства. Интересно, что сам Вилдерс в свою победу особо не верил – его политсила, согласно октябрьским опросам, имела потенциал финишировать примерно четвертой, с результатом от 13 до 14%. Неожиданным победителям даже пришлось спешно искать ресторан для празднования электорального успеха, хотя поначалу ничего такого не предполагалось. Сейчас Вилдерс и его политсила – на первых страницах в СМИ по всему миру.

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Кто такой Герт Вилдерс: биография исламофоба и любителя Путина и Орбана

Герт Вилдерс родился 6 сентября 1963 года в городе Венло. Высшее образование получал сначала в родном городе, а затем в Амстердаме. Служил в армии, где очень радовался, что избежал сиденья в одной палатке с союзниками по НАТО – немцами (отец Вилдерса во время Второй мировой войны скрывался от нацистов).

Большую роль в формировании мировоззрения Вилдерса-младшего сыграла длительная поездка в Израиль в начале 1980-х (голландские студенты традиционно делают паузу в обучении для путешествий). У семьи Вилдерса было достаточно денег для, например, путешествия в Австралию, однако Вилдерс выбрал Израиль и почти год проживал в кибуцах и мошавах на недавно оккупированном ЦАХАЛ Западном берегу.Это был разгар войны в Ливане и очередной всплеск иудофобии в арабском мире. Молодой студент пропустил все эти события через себя и в результате

По возвращении на родину Вилдерс завершил образование, далее работал страховым агентом в Утрехте, а затем – в системе городского самоуправления и вступил в ряды влиятельной партии VVD (сокращение от "Народная партия за свободу и демократию", нидерландские консерваторы). Вилдерс был помощником и спичрайтером нескольких депутатов, в частности, влиятельного лидера VVD Фрица Болкештейна (будущего министра (еврокомиссара) в составе Еврокомиссии времен Романо Проди).

Брат Вилдера Пол как-то описал его как "ужасного вредителя, эгоцентричного и агрессивного" в интервью немецкому изданию Der Spiegel.



Герт Вилдерс (справа) в молодости / Фото Ray Collins / The Sun

От Болкештейна молодой политик унаследовал нетерпимость к мигрантам и стиль речей, основой которого является поиск врагов и инспирирование конфликтов.

В 1997 году уже сам Вилдерс был избран в городской совет Утрехта, а уже в следующем году впервые был избран в Генеральные Штаты. В последующие годы Вилдерс благодаря таланту оратора сумел стать одним из лидеров VVD, однако вынужден был покинуть партию в 2004-м.

Причиной стала позиция вступления Турции в ЕС. Тогда эта страна была вполне демократичной и делала значительные успехи на пути к окончательной евроинтеграции. По мнению Вилдерса, это все не имело никакого значения, ведь турки – мусульмане, а значит – якобы несут некую экзистенциальную угрозу для Нидерландов и ЕС.

Громкий скандал стал отправной точкой для раскрутки новой политсилы Вилдерса – наспех созданной "Партии свободы" (той же PVV). В качестве лидера новой партии Вилдерс немедленно приравнял Коран к гитлеровской "Майн Кампф", инициировал кампанию по запрету священной книги мусульман, призвал закрыть мусульманские школы и запретить строительство мечетей, а самое главное – остановить миграцию из исламских стран.

Таким образом Вилдерс сумел привлечь к себе большое внимание, и тогда же получил государственную охрану, поскольку желающих отомстить ему росло пропорционально.

Вот как это было:

В ноябре 2004 года Вилдерса планировали обезглавить два молодых человека из Северной Африки (о своих намерениях они сообщили публично с помощью видео). Их разоблачила полиция во время рейда 10 ноября в Гааге (не путать с Газой), фундаменталисты забаррикадировались в доме и были задержаны после двух взрывов, долгих переговоров и молниеносного штурма при участии снайперов и спецназовцев.

Во время обыска было изъято 3 гранаты. Отметим, что за неделю до этих событий во время велопрогулки религиозным фанатиком был жестоко убит нидерландский режиссер Тео ван Гог, сотрудничавший с коллегой Вилдерса депутатом Айян Хирси Али. После убийства ван Гога, Али и Вилдерс вместе скрывались от террористов. Таким образом, угрозы и опасность были вполне реальны.

С тех пор Вилдерс постоянно находится под наблюдением охраны, и это стоило бюджету Королевства Нидерланды десятков миллионов евро.

В Европе Вилдерс известен как "Капитан Пероксид" и "Моцарт" из-за своих впечатляющих отбеленных волос. В Нидерландах его называют "самым известным выбеленным блондином со времен Мэрилин Монро".



Экстравагантный Герт Вилдерс / Фото AFP

Из маргиналов в высшую лигу

Радикальные ксенофобские заявления Вилдерса были популярны в узких кругах, однако не были мейнстримом в Нидерландах. Как и во всей Европе. Кстати, PVV часто сравнивают с "Альтернативой для Германии". Да, у Вилдерса были поклонники и спонсоры, однако, это не было массовым явлением.

Сам Вилдерс снимал антиисламские фильмы, ездил с лекциями в Израиль, координировал действия с коллегами-маргиналами из других стран ЕС и регулярно представал перед судом за разжигание межнациональной розни и расовой дискриминации. Так, в 2011 году суд оправдал Вилдерса, а в 2016 признал виновным в призывах к атакам на марокканское сообщество Нидерландов, правда, политика не наказали, а впоследствии вердикт суда вообще был отменен.

Репутация мишени для фундаменталистов сделала рекламу Вилдерсу и его партии. Более поздние миграционные кризисы в Европе и Нидерландах дали электоральную подпитку. Предпоследний такой буст был в 2021 году, собственно, с тех пор в Нидерландах тянется политический кризис, фактически и сваливший правительство Рютте.

С годами сформировалась политическая программа PVV – это поддержка либеральной экономики, однако, радикальное решение вопроса мигрантов и жесткий евроскептицизм и уменьшение финансирования в ЕС.

Для страны, которая была пионером мировой глобализации, а сейчас имеет едва ли не самую большую выгоду от существования ЕС благодаря развитой логистике и уникальному географическому расположению, это очень странно. Здесь не избежать параллелей с венгерской партией "Фидес", лидера которой – Виктора Орбана – Вилдерс считает учителем и другом.



Орбан уже поздравил Вилдерса с победой / GEERT WILDERS / Х (TWITTER)

Что интересно, жена Герта – венгерка. Он женился на бывшей венгерской дипломатке Кристине Марфае в 1992 году.



Герт Вилдерс с женой Кристиной в 2017 году / Фото Rex

Глава венгерского правительства еще до оглашения официальных результатов поздравил главу "Партии свободы" Герта Вилдерса с победой на парламентских выборах.

Также Обран дополнил свое сообщение гифкой, где изображен отрывок из клипа немецкой рок-группы Scorpions – Wind of Change (Ветер перемен – 24 Канал).

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"Из России с любовью"

Ни Орбан, ни упомянутая выше AfD даже не скрывают своих связей с Москвой. Не делает этого и Герт Вилдерс. В 2018 году он посещал Россию – ныне СМИ активно распространяют фото из соцсетей политика, где он на трибуне в российском парламенте в образе, похожем на мультяшного Бивиса. Подпись к фото также символична и банальна – "Из России с любовью" (это прямая цитата – название шпионского романа Яна Флеминга и фильма о Джеймсе Бонде).

Вилдерса за это фото беспощадно критиковали еще тогда. Напомним, что в 2014 году россияне сбили в небе над Украиной малайзийский "Боинг" рейса МН17, летевшего из Амстердама. Большинство из 298 жертв были либо гражданами Нидерландов, либо имели к ним отношения. Россия всеми силами пытались уйти от ответственности и даже сейчас, несмотря на приговор суда, не признает себя виновной.



То же фото Вилдерса в Москве

От своего жеста Вилдерс не отказался, несмотря на критику, и сейчас даже говорит о России, как жертве "русофобии" в Европе. О нападении России на Украину он предпочитает при этом не упоминать (но был все же вынужден осторожно осудить вторжение), вместо этого выступает категорически против оказания помощи Украине. Напомним, сейчас маленькие Нидерланды среди лидеров по количеству и качеству помощи Украине.

По оценкам экспертов, Нидерланды предоставили Украине почти 2,48 миллиарда евро военной помощи и 1 миллиард финансовой. Еще 2 миллиарда долларов военной помощи правительство Рютте зафрахтовало для Украины на 2024 год. Это 8-е место в мире.Нидерланды активно помогают не только деньгами, но и лидировали в предоставлении танков, самолетов (42 истребителя F-16) и современных систем ПВО. Все это беспощадно критикует Вилдерс.

Да, это тот самый персонаж, который показательно отказался слушать обращение президента Украины к Генеральным Штатам весной 2022 года.

В то время как наши вооруженные силы уже не в состоянии контролировать нашу собственную территорию, мы отправляем нашу дефицитную технику в Украину. Наша национальная оборона серьезно ослаблена, потому что правительство рассматривает иностранные страны более важными, чем нашу собственную страну,

– популист Вилдерс пытается инфицировать бредом как можно больше избирателей в Нидерландах.

В чем секрет успеха PVV

. Именно Вилдерс изрядно приложился к ныне подзабытому референдуму 2016 в Нидерландах, фактически заблокировавшему Соглашение об Ассоциации с Украиной. Впрочем, тогда украинские дипломаты называли его не иначе как удар в спину. Теперь широкая общественность знает, кто был исполнителем "удара".

Причиной внезапного успеха PVV стал страх перед событиями на Ближнем Востоке, где прямо сейчас идет кровавая война между Израилем и ХАМАС. Вилдерс сделал себе имя на исламофобии, а теперь дождался нужного момента и монетизировал ее, так что события в Газе сыграли роль некоего "черного лебедя" на выборах в Нидерландах.

Важно! Исламофобия – не признак нидерландского общества, так же как и не является им задекларированный PVV отказ от помощи Украине.Напомним, что в Королевстве, согласно соцопросам, 67% жителей выступают за продолжение поставок оружия Украине для отражения агрессии России. Интересно, что это число равно сумме всех не голосовавших на выборах 22 ноября 2023 года за партию Вилдерса.

Успеху, де-факто, маргинальной политсиле также способствовала политическая система страны:

Здесь очень низкий проходной барьер – всего 0,67%. Нидерландцы голосуют в 20 избирательных округах за открытые списки кандидатов.

Технологическая революция и соцсети разрушили старую традицию, где могли победить только классические партии со структурой и разветвленной сетью. Интернет стал "точкой сборки" для бывших фриков и их поклонников, мобилизовал их и дал им PVV.

Коалициада продолжается – заблокирует ли Вилдерс военную помощь Украине

Теперь монарх Виллем-Александр должен поручить победителю выборов приоритетное право на формирование правительства. Правда, Вилдерс сначала должен найти партнеров для коалиции, для которой нужно 76 депутатов.

Задача эта будет непростой, ведь все остальные представители местного политикума радикальные идеи Вилдерса не разделяют.

Помешает сформировать коалицию во главе с ультраправыми и самая радикальная исламофобия, которая помогла PVV победить. Ведь респектабельные местные политики не слишком спешат объединяться с теми, кто хочет запретить Коран, а также становиться мишенями для исламских фундаменталистов (как это бывает и какие имеет последствия, нидерландцы видят на примере соседней Бельгии).

При этом сам Вилдерс уже много лет пользуется охраной (в 2024 году будет 20-летний юбилей), так как получает до сих пор множество угроз от разъяренных им самим радикальных мусульман.

Сразу после оглашения результатов выборов Вилдерс заявил, что не будет настаивать на запрете Корана и закрытии исламских школ, даже упомянул о конституции.

Интересно, что думают об этом избиратели Вилдерса, поверят ли его словам мусульмане и хватит ли этого для политсил, кому ультраправые предложат заключить коалиционное соглашение? Возможен ли условный "польский вариант", когда партия-победитель ("ПиС") из-за собственной токсичности оказывается в самоизоляции и не имеет возможности договориться с другими политсилами о коалиции?

Важно Зеленский о результатах выборов в Нидерландах

При пессимистическом сценарии "Партии свободы" удастся сформировать коалицию. Но даже тогда Вилдерсу придется объединиться по крайней мере с двумя силами, которые поддерживают Украину и смягчат его позиции в рамках коалиционного соглашения.

Одиозный политик объявил, что не поддержит передачу дополнительного оружия Украине, но другие партии его не поддерживают. Поэтому у Украины еще несколько месяцев, чтобы получить все обещанное Нидерландами оружие, пока в стране формируется новое правительство.

Для Украины же главное то, что пока коалициада будет продолжаться, правительство Марка Рютте, известное своей проукраинской позицией, будет работать. В то же время президент Владимир Зеленский отмечает, что у Украины хорошие отношения с Нидерландами, поэтому поводов для волнения нет.

Что касается Нидерландов – прошу вас не быть в шоке. Мне кажется, мы находимся с ними в хороших отношениях. Сегодня статус наших отношений продолжается и поддерживается премьер-министром. Я уверен в Рютте и я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет,

– подчеркнул президент Украины.

Тем не менее есть опасный тренд в Европе и мире. Победа на выборах ПиС в Польше, партия Роберта Фицо в Словакии, вечное правление Орбана в Венгрии, наконец-то – потенциальный реванш Трампа на выборах-2024 в США и вполне возможная победа немецкого клона PVV под названием "Альтернатива для Германии" только "баг" демократической системы, но и прямые риски для единства ЕС, европейской перспективы Украины и очень хорошие новости для России.