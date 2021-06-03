Монобільшості вистачить сил, – Гетманцев сказав, коли приймуть закон щодо олігархів

У "Слузі народу" розуміють – щодо законопроєкту про олігархів, який вніс до парламенту Володимир Зеленський, буде супротив. Проте для його ухвалення голосів монобільшості може вистачити.

Про це в ефірі програми "6/9" розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцевим. Він разом з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком обговорив проєкт закону щодо олігархів, критику документу, а також закон про е-декларування.

До теми Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського

Про терміни прийняття закону щодо олігархів

Безперечно, ми розуміємо, що буде супротив. Вже виступили політичні сили, фракції парламенту, які сказали, що не будуть підтримувати цей закон і будуть робити все можливе, щоб він не пройшов. Але у нас є чітка позиція президента, є чітка позиція фракції.

Ми повинні прийняти цей закон до кінця роботи цієї сесії – це середина липня (2021 року – 24 канал). Відповідно, ми повинні пройти 2 читання і я впевнений у тому, що навіть у самій фракції монобільшості вистачить сил, аби цей законопроєкт прийняти в цілому.

Про олігархічну систему

15 квітня Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні. Відповідний документ внесли у парламент 2 червня, позначивши як невідкладний.

Критичне сприйняття всього, що робить наша влада – це нормально для нашого суспільства, яке влада часто обманювала. Першочергово необхідна політична воля. Наш президент демонструє політичну волю ще до того, як цей закон прийняли.

Ми повинні знайти першоджерело цього негативного явища й згадати, що все це формувалося протягом 30 років таким, яким воно є зараз.

Ніколи ще за історію нашої держави не було політичної волі це зламати. А політична воля повинна лежати в основі того, аби ці процеси змінити на інше. Ця політична воля у нас є і це очевидний факт.

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Про закон щодо е-декларування

У залі (парламенту – 24 канал) відбулась дискусія, неочікувана для всіх, щодо того, які повинні бути санкції за недекларування або недостовірне декларування. Мовилось про адекватність обмеження волі, а не її позбавлення, як санкції за таке порушення. Деякі з колег вважають можливим карати обмеженням волі, ці покарання не так сильно відрізняються між собою, хоч, безперечно, є різними кримінальними санкціями, а не позбавленням.

Навколо цього відбулась дискусія. Була підтримана відповідна правка. Ми знаємо позицію президента, який проти цього. Цю помилку ми обов'язково виправимо. Я думаю, що тут дискусії ніякої немає. Відповідальність за недостовірне декларування вже є.

Що відомо про закон щодо е-декларування