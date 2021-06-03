Попри те, що нардепи підтримали законопроєкт, між політиками виникла дискусія щодо обрання покарання. Про це в ефірі програми "6\9" розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Детальніше Зеленський не підпише зміни до закону про е-декларування

Гетманцев розповів про законопроєкт

За його словами, між депутатами відбулась неочікувана дискусія щодо того, які повинні бути санкції за недекларування або неправдиве декларування. Мовилось про адекватність обмеження волі, а не її позбавлення, як санкції за таке порушення.

Гетманцев пояснив, що певні депутати вважали можливим карати обмеженням волі, а не її позбавленням. Однак, за його словами, ці покарання не так сильно відрізняються між собою, хоч, безпечно, є різними кримінальними санкціями.

Була підтримана відповідна правка. Ми знаємо позицію президента, який проти цього. Цю помилку ми обов'язково виправимо. Я думаю, що тут дискусії ніякої немає,

– підкреслив Гетманцев.

Він також наголосив, що відповідальність за брехню у деклараціях вже є.

Правки у законі про е-декларування: що відомо

Загалом депутати проголосували 2 правки до закону про брехню у деклараціях:

одна поправка пропонує за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі;

інша унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів.

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Чому Зеленський не підпише зміни до закону

За словами Володимира Зеленського, покарання за брехню у деклараціях має бути достатньо суворою та передбачати можливість позбавлення волі. Накласти "вето" на зміни до закону президента закликали у партії "Голос".

Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро також попросили Зеленського ветувати зміни. Наразі в Офісі Президента готують відповідні документи.