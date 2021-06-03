Що вимагають НАЗК і НАБУ
Ініціатором законопроєкту №4651 був президент. Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро зазначили, що нардепи відмовилися підтримати позицію Зеленського.
До теми Своїми правками Рада фактично знищила систему е-декларування, – Шабунін
Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Отже, НАЗК вимушене просити президента накласти вето на цей закон,
– заявив глава агентства Олександр Новіков.
Підтримавши поправки депутати не підтримали ініційоване Зеленським позбавлення волі за умисне неподання декларації.
Антикорупційні органи зазначили, що такий законопроєкт спотворює ідею е-декларування як інструменту підзвітності. Він фактично створює підґрунтя для незаконного збагачення.
НАЗК у терміновому порядку підготує та направить президенту пропозиції щодо вирішення цієї ситуації.
Деталі законопроєкту №4651
307 нардепів проголосували за законопроєкт, який повертає кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Так, чиновникам, які не задекларують майно чи активи на суму від 1 мільйона 135 тисяч, загрожуватиме 2 роки в'язниці.
Однак документ схвалили з 2 поправками нардепів від "Слуги народу". Вони передбачають, що чиновники можуть не декларувати майно членів сім'ї, навіть якщо вони знають про наявність цього майна. Активи родичів декларуватимуть лише у разі, що "член сім'ї подав відомості про такі об'єкти декларанту".