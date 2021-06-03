Что требует НАПК и НАБУ

Инициатором законопроекта №4651 был президент. В то же время Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро отметили, что нардепы отказались поддержать позицию Зеленского.

К теме Своими поправками Рада фактически уничтожила систему е-декларирования, – Шабунин

Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников. Итак, НАПК вынуждено просить президента наложить вето на этот закон,

– заявил глава агентства Александр Новиков.

Поддержав поправки депутаты не поддержали инициированное Зеленским лишение свободы за умышленное непредставление декларации.

Антикоррупционные органы отметили, что такой законопроект искажает идею е-декларирования как инструмента подотчетности. Он фактически создает почву для незаконного обогащения.

НАПК в срочном порядке подготовит и направит президенту предложения относительно решения этой ситуации.

Детали законопроекта №4651

307 нардепов проголосовали за законопроект, который возвращает уголовную ответственность за ложь в декларациях. Да, чиновникам, которые не задекларируют имущество или активы на сумму от 1 миллиона 135 тысяч, будет угрожать 2 года тюрьмы.

Однако документ одобрили с 2 поправками нардепов от "Слуги народа". Они предусматривают, что чиновники могут не декларировать имущество членов семьи, даже если они знают о наличии этого имущества. Активы родственников будут декларировать только в случае, когда "член семьи подал сведения о таких объектах декларанту".

Обратите внимание! Ранее Центр противодействия коррупции также выразил надежду, что президент ветирует законопроект. По словам главы ЦИК Виталия Шабунина, такими правками Верховная Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования.