Несмотря на то, что нардепы поддержали законопроект, между политиками возникла дискуссия относительно избрания наказания. Об этом в эфире программы "6\9" рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Гетманцев рассказал о законопроекте

По его словам, между депутатами состоялась неожиданная дискуссия относительно того, какие должны быть санкции за недекларирование или ложное декларирование. Речь шла об адекватности ограничения свободы, а не ее лишении, как санкции за такое нарушение.

Гетманцев пояснил, что определенные депутаты считали возможным наказывать ограничением свободы, а не ее лишением. Однако, по его словам, эти наказания не так сильно отличаются между собой, хотя, безопасно, являются различными уголовными санкциями.

Была поддержана соответствующая правка. Мы знаем позицию президента, который против этого. Эту ошибку мы обязательно исправим. Я думаю, что здесь дискуссии никакой нет,

– подчеркнул Гетманцев.

Он также отметил, что ответственность за ложь в декларациях уже есть.

Правки в законе о е-декларировании: что известно

Всего депутаты проголосовали 2 правки в закон о лжи в декларациях:

одна поправка предлагает за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы;

другая делает невозможным наказание за ложь относительно имущества родственников.

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Почему Зеленский не подпишет изменения в закон

По словам Владимира Зеленского, наказание за ложь в декларациях должно быть достаточно суровым и предусматривать возможность лишения свободы. Наложить "вето" на изменения в закон президента призвали в партии "Голос".

Впоследствии Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро также попросили Зеленского ветировать изменения. Сейчас в Офисе Президента готовят соответствующие документы.