Монобольшинству хватит сил, – Гетманцев сказал, когда примут закон об олигархах

В "Слуге народа" понимают – относительно законопроекта об олигархах, который внес в парламент Владимир Зеленский, будет сопротивление. Однако для его принятия голосов монобольшинства может хватить.

Об этом в эфире программы "6/9" рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Он вместе с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко обсудил проект закона относительно олигархов, критику документа, а также закон о е-декларировании.

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О сроках принятия закона в отношении олигархов

Бесспорно, мы понимаем, что будет сопротивление. Уже выступили политические силы, фракции парламента, которые сказали, что не будут поддерживать этот закон и будут делать все возможное, чтобы он не прошел. Но у нас есть четкая позиция президента, есть четкая позиция фракции.

Мы должны принять этот закон до конца работы этой сессии – это середина июля (2021 года – 24 канал). Соответственно, мы должны пройти 2 чтения и я уверен в том, что даже в самой фракции монобольшинства хватит сил, чтобы этот законопроект принять в целом.

Об олигархической системе

. 15 апреля Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине. Соответствующий документ внесли в парламент 2 июня, обозначив как неотложный.

Критическое восприятие всего, что делает наша власть – это нормально для нашего общества, которое власть часто обманывала. В первую очередь необходима политическая воля. Наш президент демонстрирует политическую волю еще до того, как этот закон приняли.

Мы должны найти первоисточник этого негативного явления и вспомнить, что все это формировалось в течение 30 лет таким, какое оно сейчас.

Никогда еще за историю нашего государства не было политической воли это сломать. А политическая воля должна лежать в основе того, чтобы эти процессы изменить на другое. Эта политическая воля у нас есть и это очевидный факт.

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О законе о е-декларировании

В зале (парламента – 24 канал) состоялась дискуссия, неожиданная для всех, относительно того, какие должны быть санкции за недекларирование или недостоверное декларирование. Речь шла об адекватности ограничения свободы, а не ее лишении, как санкции за такое нарушение. Некоторые из коллег считают возможным наказывать ограничением свободы, эти наказания не так сильно отличаются между собой, хотя, безусловно, являются различными уголовными санкциями, а не лишением.

Вокруг этого состоялась дискуссия. Была поддержана соответствующая правка. Мы знаем позицию президента, который против этого. Эту ошибку мы обязательно исправим. Я думаю, что здесь дискуссии никакой нет. Ответственность за недостоверное декларирование уже есть.

Что известно о законе о е-декларировании