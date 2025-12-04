Росія не шкодує грошей: як ворог готує внутрішній колапс України

Росія зрозуміла, що Україну неможливо підкорити виключно військовою силою, тому перейшла до комплексної гібридної стратегії.

Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Кремль інвестує величезні кошти в розхитування болючих для суспільства тем – ТЦК, корупція, енергетика – через ботоферми та інформаційно-психологічні операції.

Чому Росія робить ставку на внутрішній розкол України?

Історично державність Україна втрачала не через зовнішнє завоювання, а через внутрішні розколи та чвари.

"Кремль це цілком усвідомлює, тому ще до повномасштабного вторгнення робив ставку на Віктора Медведчука, його політичні сили та медійні ресурси. Метою було створити потенційний плацдарм і можливість вибудувати нову проросійську ієрархію влади", – пояснив Ткачук.

Війна Росії з Україною не обмежується боями на фронті – близько 80% дій відбувається в політичній, інформаційній, дипломатичній та психологічній сферах.

Росія веде війну на виснаження, прагнучи розхитати українське суспільство. Вони не шкодуватимуть жодних коштів, аби максимально дестабілізувати ситуацію та зробити суспільство якомога вразливішим до маніпуляцій,

– зазначив Ткачук.

Що ще відомо про інформаційні атаки Росії на фронті?