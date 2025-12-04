Россия не жалеет денег: как враг готовит внутренний коллапс Украины

Россия поняла, что Украину невозможно покорить исключительно военной силой, поэтому перешла к комплексной гибридной стратегии.

Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что Кремль инвестирует огромные средства в расшатывание болезненных для общества тем – ТЦК, коррупция, энергетика – через ботофермы и информационно-психологические операции.

Смотрите также: Угрожает "любым путем" захватить часть Украины: Путин снова сделал маразматические заявления

Почему Россия делает ставку на внутренний раскол Украины?

Исторически государственность Украина теряла не из-за внешнего завоевания, а из-за внутренних расколов и распрей.

"Кремль это вполне осознает, поэтому еще до полномасштабного вторжения делал ставку на Виктора Медведчука, его политические силы и медийные ресурсы. Целью было создать потенциальный плацдарм и возможность выстроить новую пророссийскую иерархию власти", – объяснил Ткачук.

Война России с Украиной не ограничивается боями на фронте – около 80% действий происходит в политической, информационной, дипломатической и психологической сферах.

Россия ведет войну на истощение, стремясь расшатать украинское общество. Они не будут жалеть никаких средств, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию и сделать общество как можно более уязвимым к манипуляциям,

– отметил Ткачук.

Что еще известно об информационных атаках России на фронте?