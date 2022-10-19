Главі МЗС Греції довелось зустрічатися з Кулебою у київському укритті: відео

Переговори міністрів закордонних справ України і Греції перервала повітряна тривога, тож дипломатам довелось продовжити їх у бомбосховищі.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 12.49, під час неї над столицею збили кілька російських ракет, вона тривала 3,5 години.

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Грецький міністр не скасував свій візит попри ризики

За словами Кулеби, глава МЗС Греції Нікос Дендіас міг скасувати цей візит, пославшись на складну ситуацію з безпекою, але він приїхав, і це "не просто акт сміливості, а жест дуже сильної підтримки України у цю важку хвилину".

Ми почали наші переговори у форматі тет-а-тет у нашому кабінеті в міністерстві закордонних справ, але переговори були перервані повітряною тривогою, і ми були змушені спуститися сюди, в укриття,

– зазначив Кулеба.

"І приїзд Нікоса у таких важких умовах, і продовження наших переговорів у бомбосховищі – це дуже чіткий сигнал, що ніщо і ніхто не зламає ані Україну, ані її партнерів у підтримці України", – додав міністр.

Він також подякував Греції за надану допомогу, зокрема за передане країною озброєння. Зокрема, глава МЗС повідомив про початок передачі Україні грецьких БМП-1.

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Греція вкотре запевнила у цілковитій підтримці українського народу

Своєю чергою грецький міністр зазначив, що Греція засуджує напади Росії на мирне населення України. Він зазначив, що уже двічі відвідував Одесу під час війни.

Ці напади є воєнними злочинами, цей мій візит є уже третім з початком повномасштабного вторгнення Росії. Двічі я був в Одесі. Мій візит є символічним, ним я хочу висловити повну солідарність грецького народу – українському народові,

– зазначив міністр МЗС Греції.

Він наголосив, що повага до територіальної цілісності та суверенітету є священною для Греції.

У твітері Нікос Дендіас зазначив, що у ході зустрічей обговорили російське вторгнення в Україну, а також питання парламентської дипломатії, євроінтеграції, греко-українських відносин та грецької діаспори в Україні.

Як Греція допомагає Україні

Греція та Німеччина погодили схему "кругового обміну", згідно з якою грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1.

З 27 червня Греція зупинила прийом документів на візи для росіян. Мовиться, що це – на невизначений термін.

Крім того, вперше за 22 роки Греція розпочне розвідку вітчизняних родовищ природного газу, щоб позбутись енергетичної залежності від Росії. Країна до 2023 року повинна дізнатись, чи є у неї запаси газу, які вона може використовувати.

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