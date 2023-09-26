Нові геополітичні обрії: чого чекати від українського Саміту миру

Україна планує провести Глобальний саміт миру восени цього року. Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН. Результати саміту можуть потішити Україну.

На цьому саміті може бути обговорене бачення справедливого миру в Україні. Про це 24 Каналу розповів Ігор Чаленко – політолог, керівник Центру аналізу та стратегій, додавши, що це стане засвідченням підтримки світової спільноти.

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На що спрямований саміт

У серпні 2023 року у саудівському місті Джидда пройшов саміт, де зокрема обговорювали гарантії безпеки для України. Тоді світ запевнив, що ми їх отримаємо, однак після війни. Цілі Глобального саміту миру – дещо інші.

Вони полягають в кристалізації картини справедливого миру, коли Україна не сама входитиме у перемовний процес з Росією. А її позиція буде підкріплена позицією міжнародної спільноти,

– зауважив Ігор Чаленко.

Саміт миру допоможе вкотре довести, що не Україною начебто керує "колективний Захід". Адже там будуть і представники Китаю, і Південно-Африканської Республіки, країн Глобального Півдня.

"Україна зараз виходить на абсолютно нові обрії геополітики. Росії просто не буде до кого апелювати, хіба що до Північної Кореї, що вони останнім часом і роблять", – зазначив політолог.

Гарантії безпеки ж – це паралельний процес зараз. Зокрема, продовжується реалізація початкових узгоджених позицій щодо їхньої розробки. Зауважимо, що в липні пролунала заява від G7 щодо підтримки України, а згодом до неї доєдналися десятки країн.

Ігор Чаленко про Глобальний саміт миру: дивіться відео

Росія тягне час

Наприкінці цього року, ймовірно, можна буде побачити перші напрацювання щодо гарантій безпеки для України. Можливо, йтиметься про ізраїльський сценарій або ж елементи цієї моделі.

Росія намагається сьогодні це зірвати й зробити певний фальш-старт цих перемовин для того, щоб поставити війну на паузу та отримати додаткові ресурси від власної економіки, яку перевели на військові рейки,

– наголосив Чаленко.

У Кремлі також сподіваються провести додаткову хвилю мобілізації, про що говорили в українському Генштабі та розвідці. Можливості Росії тут коливаються в межах 400 – 450 тисяч осіб.

Однак, звісно, для цього путінському режиму потрібен час. Тож "мирні перемовини", про які торочать у Росії – це лише можливість отримати цей час і накопичити ресурси.

Гарантії безпеки для України: що відомо