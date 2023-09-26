Новые геополитические горизонты: чего ждать от украинского Саммита мира

Украина планирует провести Глобальный саммит мира осенью этого года. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН. Результаты саммита могут порадовать Украину.

На этом саммите может быть оговорено видение справедливого мира в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Чаленко – политолог, руководитель Центра анализа и стратегий, добавив, что это станет свидетельством поддержки мирового сообщества.

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На что направлен саммит

В августе 2023 года в саудовском городе Джидда прошел саммит, где обсуждали гарантии безопасности для Украины. Тогда мир заверил, что мы их получим, но после войны. Цели Глобального саммита мира несколько другие.

Они заключаются в кристаллизации картины справедливого мира, когда Украина не будет входить в переговорный процесс с Россией. А ее позиция будет подкреплена позицией международного сообщества,

– заметил Игорь Чаленко.

Саммит мира поможет еще раз доказать, что не Украиной вроде бы руководит "коллективный Запад". Там ведь будут и представители Китая, и Южно-Африканской Республики, стран Глобального Юга.

"Украина сейчас выходит на абсолютно новые горизонты геополитики. России просто не к кому будет апеллировать, разве что к Северной Корее, что они в последнее время и делают", – отметил политолог.

Гарантии безопасности же – это параллельный процесс сейчас. В частности, продолжается реализация начальных согласованных позиций по их разработке. Отметим, что в июле прозвучало заявление от G7 о поддержке Украины, а затем к нему присоединились десятки стран.

Игорь Чаленко о Глобальном саммите мира: смотрите видео

Россия тянет время

В конце этого года, вероятно, можно будет увидеть первые наработки по гарантиям безопасности для Украины. Возможно, речь пойдет об израильском сценарии или же элементах этой модели.

Россия пытается сегодня это сорвать и сделать определенный фальстарт этих переговоров для того, чтобы поставить войну на паузу и получить дополнительные ресурсы от собственной экономики, переведенной на военные рельсы,

– подчеркнул Чаленко.

В Кремле также надеются провести дополнительную волну мобилизации, о чем говорили в украинском Генштабе и разведке. Возможности России здесь колеблются в пределах 400 – 450 тысяч человек.

Однако, конечно, для этого путинского режима нужно время. Поэтому "мирные переговоры", о которых говорят в России – это лишь возможность получить это время и накопить ресурсы.

Гарантии безопасности для Украины: что известно