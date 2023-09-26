На цьому саміті може бути обговорене бачення справедливого миру в Україні. Про це 24 Каналу розповів Ігор Чаленко – політолог, керівник Центру аналізу та стратегій, додавши, що це стане засвідченням підтримки світової спільноти.

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На що спрямований саміт

У серпні 2023 року у саудівському місті Джидда пройшов саміт, де зокрема обговорювали гарантії безпеки для України. Тоді світ запевнив, що ми їх отримаємо, однак після війни. Цілі Глобального саміту миру – дещо інші.

Вони полягають в кристалізації картини справедливого миру, коли Україна не сама входитиме у перемовний процес з Росією. А її позиція буде підкріплена позицією міжнародної спільноти,

– зауважив Ігор Чаленко.

Саміт миру допоможе вкотре довести, що не Україною начебто керує "колективний Захід". Адже там будуть і представники Китаю, і Південно-Африканської Республіки, країн Глобального Півдня.

"Україна зараз виходить на абсолютно нові обрії геополітики. Росії просто не буде до кого апелювати, хіба що до Північної Кореї, що вони останнім часом і роблять", – зазначив політолог.

Гарантії безпеки ж – це паралельний процес зараз. Зокрема, продовжується реалізація початкових узгоджених позицій щодо їхньої розробки. Зауважимо, що в липні пролунала заява від G7 щодо підтримки України, а згодом до неї доєдналися десятки країн.

Ігор Чаленко про Глобальний саміт миру: дивіться відео

Росія тягне час

Наприкінці цього року, ймовірно, можна буде побачити перші напрацювання щодо гарантій безпеки для України. Можливо, йтиметься про ізраїльський сценарій або ж елементи цієї моделі.

Росія намагається сьогодні це зірвати й зробити певний фальш-старт цих перемовин для того, щоб поставити війну на паузу та отримати додаткові ресурси від власної економіки, яку перевели на військові рейки,

– наголосив Чаленко.

У Кремлі також сподіваються провести додаткову хвилю мобілізації, про що говорили в українському Генштабі та розвідці. Можливості Росії тут коливаються в межах 400 – 450 тисяч осіб.

Однак, звісно, для цього путінському режиму потрібен час. Тож "мирні перемовини", про які торочать у Росії – це лише можливість отримати цей час і накопичити ресурси.

Гарантії безпеки для України: що відомо