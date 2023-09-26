На этом саммите может быть оговорено видение справедливого мира в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Чаленко – политолог, руководитель Центра анализа и стратегий, добавив, что это станет свидетельством поддержки мирового сообщества.

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На что направлен саммит

В августе 2023 года в саудовском городе Джидда прошел саммит, где обсуждали гарантии безопасности для Украины. Тогда мир заверил, что мы их получим, но после войны. Цели Глобального саммита мира несколько другие.

Они заключаются в кристаллизации картины справедливого мира, когда Украина не будет входить в переговорный процесс с Россией. А ее позиция будет подкреплена позицией международного сообщества,

– заметил Игорь Чаленко.

Саммит мира поможет еще раз доказать, что не Украиной вроде бы руководит "коллективный Запад". Там ведь будут и представители Китая, и Южно-Африканской Республики, стран Глобального Юга.

"Украина сейчас выходит на абсолютно новые горизонты геополитики. России просто не к кому будет апеллировать, разве что к Северной Корее, что они в последнее время и делают", – отметил политолог.

Гарантии безопасности же – это параллельный процесс сейчас. В частности, продолжается реализация начальных согласованных позиций по их разработке. Отметим, что в июле прозвучало заявление от G7 о поддержке Украины, а затем к нему присоединились десятки стран.

Игорь Чаленко о Глобальном саммите мира: смотрите видео

Россия тянет время

В конце этого года, вероятно, можно будет увидеть первые наработки по гарантиям безопасности для Украины. Возможно, речь пойдет об израильском сценарии или же элементах этой модели.

Россия пытается сегодня это сорвать и сделать определенный фальстарт этих переговоров для того, чтобы поставить войну на паузу и получить дополнительные ресурсы от собственной экономики, переведенной на военные рельсы,

– подчеркнул Чаленко.

В Кремле также надеются провести дополнительную волну мобилизации, о чем говорили в украинском Генштабе и разведке. Возможности России здесь колеблются в пределах 400 – 450 тысяч человек.

Однако, конечно, для этого путинского режима нужно время. Поэтому "мирные переговоры", о которых говорят в России – это лишь возможность получить это время и накопить ресурсы.

Гарантии безопасности для Украины: что известно