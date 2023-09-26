На этом саммите может быть оговорено видение справедливого мира в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Чаленко – политолог, руководитель Центра анализа и стратегий, добавив, что это станет свидетельством поддержки мирового сообщества.
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На что направлен саммит
В августе 2023 года в саудовском городе Джидда прошел саммит, где обсуждали гарантии безопасности для Украины. Тогда мир заверил, что мы их получим, но после войны. Цели Глобального саммита мира несколько другие.
Они заключаются в кристаллизации картины справедливого мира, когда Украина не будет входить в переговорный процесс с Россией. А ее позиция будет подкреплена позицией международного сообщества,
– заметил Игорь Чаленко.
Саммит мира поможет еще раз доказать, что не Украиной вроде бы руководит "коллективный Запад". Там ведь будут и представители Китая, и Южно-Африканской Республики, стран Глобального Юга.
"Украина сейчас выходит на абсолютно новые горизонты геополитики. России просто не к кому будет апеллировать, разве что к Северной Корее, что они в последнее время и делают", – отметил политолог.
Гарантии безопасности же – это параллельный процесс сейчас. В частности, продолжается реализация начальных согласованных позиций по их разработке. Отметим, что в июле прозвучало заявление от G7 о поддержке Украины, а затем к нему присоединились десятки стран.
Игорь Чаленко о Глобальном саммите мира: смотрите видео
Россия тянет время
В конце этого года, вероятно, можно будет увидеть первые наработки по гарантиям безопасности для Украины. Возможно, речь пойдет об израильском сценарии или же элементах этой модели.
Россия пытается сегодня это сорвать и сделать определенный фальстарт этих переговоров для того, чтобы поставить войну на паузу и получить дополнительные ресурсы от собственной экономики, переведенной на военные рельсы,
– подчеркнул Чаленко.
В Кремле также надеются провести дополнительную волну мобилизации, о чем говорили в украинском Генштабе и разведке. Возможности России здесь колеблются в пределах 400 – 450 тысяч человек.
Однако, конечно, для этого путинского режима нужно время. Поэтому "мирные переговоры", о которых говорят в России – это лишь возможность получить это время и накопить ресурсы.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
- Во время визита в Канаду Владимир Зеленский дал пресс-конференцию вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Там президент Украины объяснил, какими видят гарантии безопасности. Речь идет как о гуманитарных, так и о военных гарантиях. В частности, усиление украинской армии и защита энергетики и инфраструктуры Украины.
- На саммите в Вильнюсе, состоявшемся 11 – 12 июля, страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. После этого к декларации присоединился целый ряд других стран. Последней стала Япония, что является беспрецедентным шагом с их стороны. Ведь после Второй мировой войны страна отказывалась говорить о военных вопросах, в том числе о гарантиях безопасности других государств.
- Также напомним, что на саммит в Вильнюсе члены НАТО согласились принять Украину в Альянс без ПДЧ. Хотя самого поступления пока не предложили. Объяснили, что для этого необходимо завершение войны с Россией.