В Вильнюсе за закрытыми дверями прошел первый в истории Совет НАТО – Украина. Владимир Зеленский рассматривает этот формат сотрудничества как инструмента интеграции Украины в Альянс.
Важно Результаты саммита не идеальны, но хороши: что сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе
Упростили ли Украине вступление в НАТО
Как отметила ведущая 24 Канала Андриана Кучер, выглядит так, что путь Украины к членству в НАТО не упростился, а возможно даже усложнился. Ведь теперь вместо ПДЧ Украине нужно будет выполнять годовую национальную программу на десятки страниц текста.
Этот процесс может занять годы, ведь в коммюнике решения Совета говорится, что комиссия, состоящая из министров иностранных дел государств Альянса, будет ежегодно оценивать прогресс Украины.
Теперь Украина и ее ближайшие друзья в Альянсе должны убедить скептиков нашего членства отказаться от этой многолетней структуры и установить ограниченный и конкретный перечень реформ.
Андриана Кучер о последних подробностях решений Вильнюсского саммита: смотрите видео
Какие решения приняли на саммите в Вильнюсе по Украине
- В финальной декларации саммита не были озвучены четкие условия для вступления Украины. Журналисты спрашивали у Йенса Столтенберга, но он не сумел дать на них ответ.
- Этот вопрос поднял также Владимир Зеленский на заседании Совета НАТО – Украина. Президент подчеркнул, что украинцы рассчитывают на конкретику по условиям вступления.
- Несмотря на частичную неудачу с досрочным приглашением в Альянс, Владимир Зеленский пообещал, что сосредоточится на работе с гарантиями безопасности для Украины, которые в форме открытого документа были обнародованы 12 июля.