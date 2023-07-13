В Вильнюсе за закрытыми дверями прошел первый в истории Совет НАТО – Украина. Владимир Зеленский рассматривает этот формат сотрудничества как инструмента интеграции Украины в Альянс.

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Упростили ли Украине вступление в НАТО

Как отметила ведущая 24 Канала Андриана Кучер, выглядит так, что путь Украины к членству в НАТО не упростился, а возможно даже усложнился. Ведь теперь вместо ПДЧ Украине нужно будет выполнять годовую национальную программу на десятки страниц текста.

Важно! Отмена Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) была одной из самых приоритетных задач Украины в Вильнюсе. Наше государство хотело воспользоваться примером Финляндии и Швеции, первыми вступившими в Альянс по ускоренной процедуре. Несмотря на то, что сохранение годовой национальной программы не позволяет называть вступление Украины полноценно "ускоренным", Владимир Зеленский все равно поблагодарил союзников за это решение.

Этот процесс может занять годы, ведь в коммюнике решения Совета говорится, что комиссия, состоящая из министров иностранных дел государств Альянса, будет ежегодно оценивать прогресс Украины.

Теперь Украина и ее ближайшие друзья в Альянсе должны убедить скептиков нашего членства отказаться от этой многолетней структуры и установить ограниченный и конкретный перечень реформ.

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